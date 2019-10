El Constitucional avala que els estudiants catalans facin la prova final de Primària en castellà

El Ple de la T ribunal Constitucional (TC) ha avalat per unanimitat que els estudiants catalans puguin realitzar la prova d'avaluació final d'Educació Primària també en castellà i no només en català, com defensava el Govern de la Generalitat, que fa tres anys va recórrer el Reial Decret 1058/2015 sobre aquestes proves d'avaluació en considerar que vulnerava les competències de Catalunya.









Segons informa el TC, en la sentència del Ple, que es farà pública en els pròxims dies, s'avala que pares, mares o tutors legals poden triar si els seus fills realitzen aquesta prova en llengua castellana "o la llengua cooficial corresponent", i desestima el "conflicte positiu de competències" que va presentar el Govern de la Generalitat el 2016.





Fa tres anys, el TC va admetre a tràmit el conflicte de competència promogut per la Generalitat contra la regulació d'aquestes proves establertes en la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), que va ser aprovada el 2013 pel Partit Popular.





Segons va argumentar el Govern, presidit llavors per Carles Puigdemont, el reial decret de les proves d'avaluació de Primària vulnerava la competència de la Generalitat en matèria educativa i en matèria de llengua pròpia, i suposava una vulneració del règim lingüístic de l'ensenyament a Catalunya establerta per l'Estatut.





En concret, el Govern català qüestionava que el reial decret aprovat el 2015 permetés "l'elecció per part de les famílies de la llengua, cosa que no és acceptable en la normativa catalana", segons va denunciar la llavors consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz.