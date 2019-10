El 52 Sitges Film Festival - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya començarà aquest dijous en una edició "més transgressora" amb la presència d'actors com Sam Neill, Nikolaj Coster-Waldau i Aaron Paul, i 171 pel·lícules --30 menys que la passada edició-.









Aquest any comptarà amb la presència d'actors com Sam Neill, conegut per films com la saga 'Jurassic Park' i que recollirà el Gran Premi Honorífic presentant la pel·lícula en la jornada de cloenda del festival 'The Vigil', mentre que la inaugural, 'En la hierba alta', aproparà a Sitges a Patrick Wilson, guardonat amb el premi Màquina del Temps, un reconeixement que també rebrà Maribel Verdú.





També visitaran Sitges els actors Aaron Paul, que presentarà la pel·lícula seqüela de la sèrie 'Breaking Bad'; Nikolaj Coster-Waldau, el popular Jaime Lannister de 'Joc de Trons', amb l'estrena mundial de 'Suicide Tourist'; l'actriu i directora Àsia Argento, guanyadora del Méliès Career Award d'aquest any, i el director Pupi Avati, Premi Nosferatu.





El leitmotiv d'aquesta edició seran els paisatges apocalíptics, amb un homenatge a 'Mad Max' i posarà el focus en òperes primes espanyoles; així mateix, el festival farà una retrospectiva de la filmografia de l'actor xinès King Hu --un referent de les arts marcials al gènere--, i projectarà el documental 'Memory - The Origins of Alien' per celebrar els 40 anys del primer lliurament de la saga 'Alien', de Ridley Scott.





Fins dimecres passat --els dades més recents proporcionades per l'organització-- s'havien venut 39.864 entrades enfront de les 39.213 del mateix dia de 2018.





TÍTOLS DESTACATS





Entre els títols més esperats destaquen '3 from hell', de Rob Zombie; el "thriller sobrenatural" 'Daniel isn't real', de Adam Egypt Mortimer; 'Come to daddy', el debut en dirección de Ant Timpson; 'Bloodline', de Henry Jacobson; 'The Lodge', de Severin Fiala i Veronika Franz i 'Vivarium', de Lorcan Finnegan, estrenada a Cannes i amb una arriscada posada en escena.





El subgènere fantàstic zombi continua tenint "molt èxit", i en aquesta edició destacaran els títols 'Little Monsters', d'Abe Forsythe i protagonitzada per Lupita Nyong'o, la reinterpretació de Frankestein amb 'Depraved', de Larry Fessenden, i un nou lliurament de la saga japonesa 'The Ring' amb 'Sadako', del guanyador del festival Hideo Nakata.





Des d'Europa arribaran 'The Room', a càrrec de Christian Volckman i que combina el terror amb la ciència ficció, i una de "les millors" pel·lícules franceses de l'any, 'Le Daim', de Quentin Dupieux.





MÉS PEL·LÍCULES ESTATALS





El festival oferirà una "gran representació de títols locals i amb vocació internacional", en què destaquen 'El hoyo', una pel·lícula produïda entre Catalunya i el País Basc i l'òpera prima 'Cuerdas', del tarragoní José Luis Montesinos.





Així mateix, Sitges projectarà una de les pel·lícules de producció estatal més esperada, 'Ventajas de viajar en tren' --Sala ha assegurat que serà un dels impactes del festival--, a més de 'Paradise Hills', amb la participació de Nacho Vigalondo en el guió.





El cinema llatinoamericà també tindrà protagonisme, amb títols argentins com 'Breve historia del planete verde', 'Punto Muerto' i 'Soy tóxico', així com la veneçolana' Infección', la colombiana' Llum 'i la uruguaiana 'En el pozo'.