L'endeutament del 40% dispara els desnonaments de lloguer

L'Agència Negociadora del Lloguer adverteix que l'augment del 5,2% dels llançaments en el primer trimestre reflectit en l'últim informe del Consell General del Poder Judicial es deu al "perillós" augment de l'endeutament en els inquilins de fins al 40% dels ingressos destinats a pagar el lloguer.









El director general de l'Agència Negociadora del Lloguer, José Ramón Zurdo, explica que els desnonaments tenen una relació "directament proporcional" amb la capacitat d'endeutament que es destina per pagar el lloguer, de manera que "com més endeutament, més risc d'impagament".





Actualment el barem mitjà d'endeutament que es recomana per poder fer front al pagament d'un deute és del 30%. Per això, com últimament arriben a cotes d'endeutament de fins i tot més del 40%, estem els impagaments de renda estan augmentant "exponencialment".





Així mateix, Esquerrà apunta que un major endeutament per pagar el lloguer implica un risc per als arrendadors que "no arriben a veure quan aconsegueixen inquilins que els abonin les altes rendes que els sol·liciten".





"En el lloguer no cal anar mai a buscar les rendes més altes, si no les més segures, i això no ho entenen molts propietaris causa de la seva voracitat per intentar aconseguir les rendes més altes, fins i tot a risc de no seleccionar bé als seus inquilins", afegeix.