Pere Ferrer, nou director general Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha presentat aquest dijous Pere Ferrer com a nou director general del cos de Mossos d'Esquadra, en substitució d'Andreu Martínez, que va dimitir dilluns, un dia abans del segon aniversari dels fets de l'1 d'octubre.













Coincidint amb la publicació del seu nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Ferrer ha volgut desplaçar-se al Complex Central dels Mossos d’Esquadra a Sabadell, per trobar-se amb la cúpula del cos.





L’acte també ha comptat amb la presència del secretari general d’Interior, Brauli Duart, i el comissari, cap dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, entre d’altres.





Andreu Martínez va cessar com a cap dels Mossos per les intromissions de Buch i Duart. La gota que va vessar el got va ser la destitució de la cap de premsa de Mossos, Joana Vallès, càrrec que ara ocupa Joan Maria Piqué, que va ser cap de premsa de l'expresident de la Generalitat Artur Mas.