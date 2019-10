Sánchez promet "fermesa" en la seguretat i la convivència a Catalunya

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha afirmat que l'executiu central vetllarà per la "seguretat" i per la "convivència" a Catalunya amb "serena fermesa", amb "proporcionalitat" i des de la "unitat de totes les forces polítiques".









Així, ha indicat que la ciutadania catalana en aquest moment "tan crític" que està vivint ha de saber que el Govern d'Espanya va a vetllar per la seva seguretat i per la convivència en aquesta comunitat.





Sánchez ha fet aquestes declaracions durant la seva intervenció en la inauguració aquest dijous de la Fira Internacional Ramadera de Zafra (Badajoz) i en al·lusió a unes paraules prèvies pronunciades pel president de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en què li ha mostrat el seu suport en la defensa de la unitat d'Espanya.





De la mateixa manera, el cap de l'Executiu ha tornat a mostrar la seva solidaritat en nom del Govern d'Espanya amb els mitjans de comunicació després de l'agressió soferta per la periodista de Telencico, Laila Jiménez.





"És molt important recordar la frase que li van dir a la periodista de per què no et vas? El que nosaltres diem és que ningú ha de marxar de Catalunya, ni ella ni ningú, tothom que es vulgui quedar a Catalunya pensi el que pensi, voti el que voti, senti el que senti ha de conviure a Catalunya sota l'empara de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'ordre constitucional, que és en definitiva el que defensem tots i totes", ha asseverat.