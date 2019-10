Foment del Treball està "radicalment en contra" de la vaga independentista del 11-O

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre / EP





El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha asseverat aquest divendres que la patronal catalana està "radicalment en contra" de la vaga convocada per alguns sindicats per al proper 11 d'octubre.





En declaracions als mitjans, ha defensat que es tracta d'una "vaga única i exclusivament política que no obeeix a motivacions econòmiques".





"Entenem que, des d'un punt de vista de competitivitat de la indústria i solvència del país, com sempre, hem d'estar radicalment en contra d'aquesta vaga", ha finalitzat.





SINDICATS INDEPENDENTISTES





Els sindicats independentistes Intersindical-CSC i IACconvocaron dilluns passat 30 de setembre una vaga general a Catalunya per al 11 d'octubre, per a que coincideixi amb la possible emissió de la sentència del Tribunal Suprem sobre la causa de l'Procés.





La patronal Pimec va especificar que l'aturada dels treballadors està convocat "a la franja horària de les 0.00 hores a 24.00 hores i en tot l'àmbit territorial de Catalunya".





La Intersindical-CSC ja va convocar una vaga general el passat 21 de febrer amb motiu de l'arrencada del judici del Procés.