Cs denuncia Torra per "possible vinculació" amb les comandaments de CDR detinguts

Cs ha interposat aquest divendres 4 d'octubre una denúncia contra el president del Govern, Quim Torra, "per la seva possible vinculació amb les comandaments de CDR que han estat detinguts" i induir, justificar i promoure la independència de Catalunya, segons el text presentat.





Ho han lliurat a la Fiscalia Superior de Catalunya, ha explicat el portaveu adjunt de Cs al Congrés, Edmundo Bal, amb el president de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, en declaracions als mitjans en sortir de la seu després de presentar la denúncia .









Bal ha destacat que informacions assenyalen una possible relació entre Torra i els CDR detinguts i demana que s'investigui, per al que planteja que es decreti el secret de les actuacions per evitar que puguin entorpir les investigacions de l'Audiència Nacional, amb la qual planteja que es col·labori.





En el text presentat davant la Fiscalia, Cs denuncia Torra per "induir, justificar i promoure la forçada separació de Catalunya de la resta d'Espanya al marge del més mínim respecte per l'ordenament jurídic constitucional i assumint vies de fet que inclourien actuacions violentes".





Han inclòs informacions que consideren reveladores en la denúncia -com convocatòries d'actes, missatges a Twitter i notícies de mitjans de comunicació-, en la qual Cs sosté que Torra "ha avalat amb les seves proclames explícites els actes comesos per grups violents pertanyents als CDR ".









Sosté que Torra ha aprofitat la seva condició per a la "facilitació i suport d'actes subversius, fins i tot de naturalesa violenta i terrorista, per grups radicals organitzats", amb l'objectiu d'assolir la separació de Catalunya de la resta d'Espanya, que és el seu fi criminal últim , segons el text.





A més, assegura que "l'enaltiment de persones en situació de presó preventiva per delictes de terrorisme que pública, notòria i intencionadament realitza el senyor Torra seria plenament subsumible en els tipus que penen les conductes feridores amb les víctimes de terrorisme".





Bal ha recordat que Cs presentar fa mesos una querella davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Torra però que es va arxivar perquè el tribunal no va trobar relació de causalitat entre les declaracions del president i accions "violentes", i ha sostingut que els fets ocorreguts les últimes setmanes poden fonamentar aquesta relació.