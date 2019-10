Rivera aixeca el veto al PSOE per evitar el bloqueig polític

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha reiterat aquest dissabte que cridarà al líder del PP, Pablo Casado, després de les eleccions del 10 de novembre si compten amb una majoria parlamentària que els permeti formar govern. Però si això no és possible, ha promès que contactarà amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, per impulsar junts un seguit de reformes i evitar així un nou bloqueig polític.





En un acte electoral a Madrid amb el lema 'Espanya en marxa', Rivera ha aixecat el veto al PSOE defensant que ara "cal mullar-se".









"Em comprometo a convèncer el PSOE que rectifiqui, que torni al constitucionalisme, al consens i als grans pactes d'Estat, que torni a seure amb nosaltres per donar suport o per liderar, depenent del que diguin els espanyols, aquestes reformes", ha dit després d'enumerar 10 reformes prioritàries per a Cs.





CIUTADANS ES COMPROMET A EVITAR UNES ALTRES ELECCIONS





En aquest sentit, ha indicat que el seu desig és ser president, però que si no ho pot ser, el seu compromís de pactar "continua vigent". "Si els espanyols decideixen que Pedro Sánchez, el PSOE o qui sigui estigui en el govern i ens envien a l'oposició", "donaré suport i liderarem totes aquestes reformes encara que no governem", ha recalcat enmig d'una gran ovació dels càrrecs públics i orgànics de Cs congregats a l'auditori.





"Em comprometo amb això a posar en marxa Espanya i, per tant, al fet que no hi hagi més eleccions", ha afegit, defensant que "no val només demanar diàleg quan s'és president", sinó que també cal oferir-ho des de l'oposició. Per això, ha instat als altres candidats a la Moncloa a avançar també "què faran si no poden governar".





Rivera ha assenyalat que el 10 de novembre ha de ser "el tret del desbloqueig polític i de les grans reformes" que necessita Espanya, superant "la dicotomia d'esquerra i dreta" i fent que els partits "constitucionalistes" deixin a un costat els "sectarismes" i treballin junts.





DEU PRIORITATS PER A LA PRÒXIMA LEGISLATURA





El president de Ciutadans ha detallat les deu prioritats que defensarà el seu partit en la pròxima legislatura, la primera de les quals és donar suport a les famílies i fomentar la natalitat amb mesures per a la conciliació de la vida laboral i personal.





Així mateix, ha insistit en la importància d'aconseguir un pacte nacional per l'educació perquè hi hagi "un sistema educatiu, no 17" --un per cada comunitat autònoma--, de protegir la sanitat pública i establir una targeta sanitària única per a tota Espanya i d'aconseguir un acord d'Estat contra la despoblació.





El cinquè punt esmentat per Rivera és la regeneració i la lluita contra la corrupció, la qual cosa implica acabar amb els aforaments polítics i amb els "endollats", i el sisè és baixar els impostos i suprimir tributs com l'impost de successions i donacions.





Després d'afirmar que alguns partits són "addictes als impostos" i es neguen a tancar "'xiringuitos' polítics" i suprimir duplicitats i llocs d'assessors en les Administracions Públiques, ha advertit: "No se li fica la mà més als ciutadans en la butxaca".





El líder de la formació taronja també ha advocat per "unes pensions dignes garantides i actualitzades", per un "pla nacional contra la precarietat", tant en l'àmbit laboral com en l'accés a l'habitatge, i per canviar la llei electoral per a desbloquejar les llistes i exigir almenys un 3% dels vots a nivell nacional per a entrar en el Congrés.





NO ES DEFENSA LA CONSTITUCIÓ "AMB ESLÒGANS D'ÚLTIMA HORA"





L'últim punt del decàleg de prioritats de Ciutadans és treballar per "la unió, la llibertat i

la igualtat" en una Espanya amb diversitat però sense "privilegis" per a cap territori. "No pot haver-hi diferències davant la llei" i "cap polític arbitrari i colpista pot menyscabar les nostres llibertats i drets", ha dit Rivera en al·lusió als partits independentistes catalans.





Però defensar la Constitució i la igualtat entre els espanyols "no es fa amb eslògans d'última hora com 'Ara Espanya'" --el lema del PSOE per al 10-N--, "ni amb demoscòpia, ni amb girs", es fa "posant damunt de la taula el que ens uneix" i evitant que "els polítics independentistes manin al nostre país", ha advertit.





Al fil d'això, Rivera ha demanat a Sánchez i al PSC que dilluns que ve donin suport a la moció de censura de Ciutadans contra el president de la Generalitat per a "dir prou al Le Pen de la política espanyola", com va denominar Sánchez a Quim Torra. Els socialistes han dit que s'abstindran, però el seu suport tampoc garantiria que la moció prosperés.





També ha instat al PSOE que "canviï d'aliats" i trenqui els seus pactes amb partits nacionalistes a Navarra, en la Diputació de Barcelona i en ajuntaments catalans.





OPOSICIÓ I GOVERN "REMANT EN LA MATEIXA DIRECCIÓ"





El president de Cs s'ha mostrat convençut que tots aquests acords que planteja, que requereixen d'àmplies majories polítiques, es poden aconseguir, com es van aconseguir els Pactes de la Moncloa, el Pacte de Toledo o el pacte antiterrorista.





Però creu que per a això es necessita "generositat" i deixar a un costat les sigles dels partits i els noms dels polítics que ocuparan els diferents càrrecs, així com escoltar a la societat civil i comptar amb ella. "No és un govern, no és una oposició, és un govern i una oposició i un país treballant i remant en la mateixa direcció", ha destacat.