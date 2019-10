Sánchez demana a qui perdi les eleccions "no bloquejar" la formació de Govern

Hotusa, el grup organitzador del Fòrum La Toja Vínculo Atlántico, ha aconseguit convertir a Galícia en l'epicentre de la política estatal en un moment clau. En primer lloc aquest divendres, reunint en un debat cara a cara a Mariano Rajoy i Felipe González. Els expresidents van llançar un missatge -sens dubte premeditat- que PP i PSOE es poden posar d'acord per a treure a Espanya del mal pas.









En segon lloc, avui, dissabte, oferint-li la tribuna perfecta a Pedro Sánchez perquè donés per bona aquesta aposta per una gran coalició, inèdita en la democràcia espanyola. "Qualsevol opció és benvinguda" menys la del bloqueig, va argumentar el president en funcions. Una aposta pel consens que, per cert, també va enarborar el president de la Xunta en la jornada inaugural del dijous





