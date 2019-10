El PSOE guanyaria les eleccions i Cs s'enfonsa

El Partit Socialista tornaria a guanyar les eleccions el 10 de novembre, mentre que el PP milloraria resultats en detriment de Ciutadans, en comparació amb els comicis del 28 d'abril.









Així ho indica un sondeig d'IMOP Insights per a 'El Confidencial', que dóna al PSOE un 28,3 per cent, una xifra semblant a la d'abril, al PP un 20,1 per cent i a Cs un 10,7 per cent.





Unides Podem perdria votants a favor de la formació d'Íñigo Errejón, Més País, però es quedaria amb un 12 per cent, de manera que la caiguda no seria tan acusada.





Amb aquestes dades, Pedro Sánchez necessitaria un pacte d'esquerres o bé l'abstenció de PP i Cs per governar.





Més País irrompria a les eleccions generals amb un 4,1 per cent dels vots, sobretot gràcies als seguidors a Madrid.





Vox es quedaria amb una mica més del 10 per cent, de manera que estaria una mica millor que en els comicis anteriors.





En clau de partits catalans, ERC passaria del 3,9 al 3,3 per cent; Junts per Catalunya de l'1,9 al 2,2 per cent, i la CUP debutaria amb un 1,1 per cent.





Per la seva banda, el PNB tindria un 1,6 per cent i Bildu un 1 per cent, un resultat gairebé idèntic al d'abril.





El sondeig es va fer entre l'1 i el 3 d'octubre a partir de 1.227 entrevistes.