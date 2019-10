Artur Mas alerta que l'Estat busca il·legalitzar els partits independentistes

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat que l'Estat "està preparant el terreny per, algun dia, poder arribar a il·legalitzar els partits independentistes" després de la sentència del judici per l'1-O.









"Com? Convertint els partits independentistes o els seus líders en aquesta gent que empara el terrorisme. Ens volen portar cap aquí, al mateix tractament que es donava al terrorisme basc en altres èpoques, feliçment superades", ha afirmat en una entrevista d'El Punt Avui.





En aquest sentit, ha dit que l'independentisme ha d'estar preparat per a tot, perquè "l'Estat espanyol no té fre en la seva repressió".





Considera que l'independentisme ha de fer front a aquesta situació de forma pacífica, fent "tot el que calgui mentre no hi hagi cap tipus de violència", i mesurant les seves conseqüències.





"Aturar el país si l'endemà no passa res, si al cap de dos dies no passa res, i al cap de tres no passa res... Doncs escolti'm, els únics perjudicats serem nosaltres", ha afirmat, sobre la reacció al decisió del Tribunal Suprem (TS).





Sobre una possible convocatòria electoral després de la sentència, ha dit que els que la defensen haurien d'explicar "què faran l'endemà de les eleccions que no es pugui fer ara".