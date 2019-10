Rivera creu que Sánchez s'equivoca d'adversaris en rebutjar l'acord de Cs

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, "torna a equivocar-se d'adversaris" en rebutjar l'acord que ha proposat al Partit Popular i al PSOE.













"Sánchez torna a equivocar d'adversaris en rebutjar el Gran Acord Nacional constitucionalista que proposo a PP i PSOE", ha assenyalat aquest diumenge el líder de la formació taronja en el seu compte de Twitter.





Per això, li ha demanat al president socialista que "rectifiqui" i "comenci per donar suport demà la moció de censura contra Torra". "Hi ha moltes reformes per fer i no pot seguir bloquejant Espanya", ha sentenciat.





Així ho ha manifestat Rivera després que aquest dissabte afirmés que trucarà al líder del PP, Pablo Casado, després de les eleccions del 10 de novembre si compten amb una majoria parlamentària que els permeti formar govern.





Però si això no és possible, ha promès que contactarà amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, per impulsar junts un seguit de reformes i evitar així un nou bloqueig polític.