La militància de la CUP ratifica les llistes a les eleccions del 10-N

La militància de la CUP i de les organitzacions que donen suport a la candidatura ha ratificat les llistes de la formació a les eleccions generals del 10 de novembre per a les quatre circumscripcions "per una àmplia majoria".









La formació, que per primera vegada en la seva història es presenta a unes eleccions generals, ha ratificat els deu primers noms de Barcelona, mentre que per a Girona, Lleida i Tarragona ha ratificat els dos primers, ha informat el partit en un comunicat aquest diumenge.





A Barcelona hi ha hagut un 80,13% de vots a favor, un 19,87% en contra i un 7,75% d'abstencions, amb un 92,25% de vots vàlids, mentre que a Tarragona han estat ratificades per un 90 , 47% de vots favorables, 1 9,53% en contra i un 13,63% d'abstencions, amb el 86,37% de vots vàlids.





A Lleida el 90,32% de vots han estat a favor, el 9,68% en contra, el 15,98% d'abstencions i un 84,02% de vots vàlids, i a Girona hi ha hagut un 89,47% de vots a favor, una 10,53% en contra i un 15,29% d'abstencions, amb un 84,71% de vots vàlids.





L'exdiputada de la CUP al Parlament Mireia Vehí serà el cap de llista per Barcelona, juntament amb els exdiputats Albert Botran i Eulàlia Reguant, que com Vehí formen part del Secretariat Nacional de la CUP, i seran el segon i la tercera de la candidatura .





La comissió encarregada de confeccionar les llistes i del Secretariat Nacional 'cupaire' va proposar aquests noms per a la candidatura, que han estat validats per la militància en una votació que es va tancar el dissabte a les 23.59 hores.





La llista per Barcelona inclou com a número quatre a l'exalcalde de Capellades Aleix Auber; en el cinc a la militant de Lluita Internacionalista -que forma part de la Crida Constituent- Esther de Alcázar, i el segueixen l'exalcalde de Sabadell (Barcelona) Maties Serracant, els exdiputats Pilar Castillejo i Julià de Jòdar, Eva Fernández i Ignasi Bea del sisè al desè lloc de la llista.





La candidatura per Girona està liderada per Non Casadevall, seguit per Maria Besora; per a la de Lleida, els 'cupaires' han validat a Francesc Gabarrell i Júlia Carbonell i, per a Tarragona, a la Mariona Quadrada i l'exdiputat parlamentari Sergi Saladié.