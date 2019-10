Casado suggereix l'aplicació de sis lleis per intervenir certes competències de Catalunya

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamat aquest 7 d'octubre al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que apliqui ja sis lleis per intervenir a Catalunya com a pas previ per a l'aplicació del 155.





El president del PP ha avisat aquest dilluns a l'encara president que si el Govern no recorre aquesta mateixa setmana les resolucions del Parlament contra la Guàrdia Civil a Catalunya, serà el Grup Popular el que acudirà al Tribunal Constitucional i presentarà un recurs.









El líder del PP ha assenyalat que ell defensa l'aplicació de l'article 155 i ha afegit que si Pedro Sánchez decideix impulsar la seva posada en marxa davant la situació a Catalunya, la seva formació li donarà suport "amb la màxima lleialtat" i no posaran "impediments".





Això sí, ha dit que fins llavors i, donada la complexitat del procediment, hi ha normes que es poden aplicar amb caràcter immediat com la Llei de Seguretat Nacional per al "control" dels Mossos i el tancament del 'CNI català'; la Llei d'Estabilitat Pressupostària per al "control" dels comptes de la Generalitat; la Llei d'Acció Exterior per tancar el 'Diplocat' i la xarxa d'ambaixades a l'exterior de la Generalitat; l'alta inspecció educativa per acabar "amb l'adoctrinament"; la Llei d'Audiovisual per "acabar amb la propaganda" en els mitjans públics; i la Llei general penitenciària per impedir manifestacions a les portes de la presó de Lledoners.





"Si ell no recorre aquestes resolucions inacceptables que volien expulsar la Guàrdia Civil de Catalunya, aquesta setmana anirem al registre del Congrés i amb els nostres diputats registrarem aquest recurs", ha avançat Casado en una entrevista a Esradio, després de criticar que han passat més de deu dies d'aquestes resolucions i l'Executiu encara no ha recorregut.





De fet, ha assenyalat que aquest recurs és el pas previ per poder "activar" l'article 155 de la Constitució. "Escolti senyor Sánchez, menys mítings, recorri aquestes resolucions", ha emfatitzat, per recriminar al president del Govern en funcions que fins ara només faci "proclames en mítings".





EL 155 I EL CORATGE





Casado ha subratllat que el PP va ser el partit que va tenir el "coratge" d'aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya i ha ressaltat que "si no es va aplicar més va ser per culpa" del PSOE o de Ciutadans, que, segons ha recordat, al seu dia va dir que era com "matar mosques a canonades".





El líder del PP ha assenyalat que ell defensa l'aplicació d'aquest precepte constitucional i ha afegit que si Pedro Sánchez decideix impulsar la seva posada en marxa davant la situació a Catalunya, la seva formació li donarà suport "amb la màxima lleialtat" i no posaran "impediments" .





Casado ha assenyalat que l'actitud de Sánchez no és "creïble" i tot apunta a una estratègia electoral davant els comicis de novembre, atès que va arribar a la Presidència del Govern amb els vots d'ERC, JxCat i Bildu. Des de llavors, ha prosseguit, "ha signat 40 acords" amb els independentistes en ajuntaments i la Diputació de Barcelona.