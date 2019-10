Calviño no descarta rebaixar la previsió de creixement d'Espanya

La ministra d’Economia en funcions, Nadia Calviño, ha reconegut que la revisió a la baixa del creixement de l’economia espanyola és “una possibilitat” però ha descartat un “canvi substancial”.













Calviño ha explicat, a la Cadena Ser, que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha revisat a la baixa el creixement econòmic des del 2016 i ha apuntat que això “s’ha d’integrar” en les anàlisis de l’executiu espanyol, que actualment estan en el 2,2% del creixement del PIB.





“No estem parlant d’un canvi substancial de la realitat, més enllà d’una dècima amunt o avall l’important és quines són les tendències”, ha assegurat. La ministra en funcions ha defensat que l’economia espanyola està “clarament en la fase expansiva del cicle”, tot i que ha reconegut que el creixement “es va ralentitzant”. “Però no és una tendència que ens parli de crisi a curt termini”, ha insistit. Calviño ha apuntat però que la conjuntura internacional, on s’ha de tenir en compte el Brexit, “pesa molt i cada cop més”.





D’altra banda, ha defensat que la resposta del govern espanyol a l’anunci d’aranzels del president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat “immediata i vigorosa” i ha confiant en la negociació entre la Unió Europea (UE) i els Estats Units, sense descartar “instruments d’acció bilateral”.





CRÍTIQUES A CIUTADANS





La, encara, ministra d'Economia també ha tingut paraules pel líder de Ciutadans, Albert Rivera, i ha lamentat que vetés al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, en les eleccions d'abril, ja que això hauria desbloquejat la situació, i que ara no vegi problema a pactar.





Calviño ha indicat que sent "ràbia" davant el gir de Rivera per pactar ara amb el PSOE perquè considera que la seva després del 28A va bloquejar la formació de govern. "Si no hi havia problema, no hauríem d'anar a unes noves eleccions", ha criticat la titular d'Economia, que ha assenyalat que s'ha demostrat que les raons que va allegar per no donar suport a Sánchez eren "falses".





Segons el parer de Calviño, el veto de Ciutadans Sánchez no tenia "cap sentit" i per això Rivera ara canvia de posició. Per què fer un cordó sanitari al PSOE? Per què posicionar tan a prop de la ultradreta?", s'ha preguntat, estenent aquesta crítica al PP.





"Ha de ser incòmode estar a prop de l'extrema dreta i davant unes eleccions en què la població va a demostrar que és madura i que se situa en el centre progressista", ha vaticinat.