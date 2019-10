Els tribunals validen el model laboral de Glovo basat en 'riders' autònoms

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha validat el model de negoci de la plataforma de repartiment Glovo i la seva relació amb els repartidors, basat en la independència que els atorga la figura de l'autònom.









Així consta en una sentència, en la qual els magistrats desestimen el recurs de suplicació presentat per un 'rider' contra la decisió del jutge del Social nombre 39 que el va rebutjar reconèixer l'existència d'una relació laboral amb l'aplicació 'Glovo'.





El jutge defensava que la relació no és de caràcter laboral, ja que Glovo "no tenia treballadors al seu servei" i es tracta d'una plataforma "d'intermediació 'on demand' de repartiment exprés a quatre bandes en què es facilita el contacte a persones que necessiten ajuda amb els seus encàrrecs ".





D'aquesta manera, la sentència de l'Alt Tribunal madrileny confirma que la relació entre el repartidor i la plataforma [Glovo] és aliena a l'ordre laboral i típica d'una relació Trade.





En un comunicat, l'empresa ha destacat que Glovo acumula nou sentències favorables al seu model de negoci, el que reflecteix la seguretat jurídica en què s'emmarca l'empresa en la relació amb els seus repartidors.





En la resolució, el TSJM subratlla que en el desenvolupament de la relació jurídica s'ha respectat escrupolosament la regulació legal referida al treballador autònom econòmicament depenent.





A més, els magistrats assenyalen que la qualificació com laboral o no d'una relació ha de partir d'una anàlisi detinguda dels elements i circumstàncies fàctiques de cada relació, "partint de l'afirmació que realitza el Tribunal Suprem de l'especial dificultat que suposa la unificació doctrinal en els supòsits de determinació de si existeix o no contracte de treball, per la necessitat d'apreciar les circumstàncies concurrents en cada supòsit".