Els magistrats del Suprem busquen la unanimitat en la sentència de l'1-O

La sentència del procés està a punt de conèixer-se i, abans que es faci pública, els magistrats del Tribunal Suprem són conscient de la importància d'arribar a una unanimitat.









El moment és crucial, ja que ens trobem a les portes de les eleccions generals del 10 de novembre i hi ha diverses persones a la presó acusades de terrorisme que presumptament estaven ideant mobilitzacions com a resposta a la sentència.





Segons les previsions, la sentència podria conèixer-se el dilluns 14 d'octubre.





El tribunal presidit per Manuel Marchena està ultimant els esforços per arribar a la unanimitat dels set membres del tribunal, de manera que podrien estar treballant en ajustar la pena i evitar així el vot particular d'algun dels jutges de la sala.





L'objectiu és que no hi hagi discrepàncies i que el text sigui el més inqüestionable possible.





Hi ha dotze líders independentistes a la presó preventiva per aquests fets des de fa gairebé dos anys. Se'ls acusa dels delictes de rebel·lió, sedició, malversació, desobediència i organització criminal.





La Fiscalia demana penes de presó que van des dels set fins als 25 anys.





Un cop coneguda la sentència del Suprem, les defenses dels dirigents sobiranistes podran recórrer davant el Tribunal Constitucional.