SCC avisa mobilitzacions constitucionalistes si l'independentisme torna a la "insurrecció"

Societat Civil Catalana (SCC) ha avisat aquest dimarts que el constitucionalisme tornarà a mobilitzar a Catalunya si l'independentisme "abraça de nou la via de la confrontació, el desbordament i la insurrecció".





En un acte per commemorar la manifestació contra la independència del 8 d'octubre de 2017, el president de SCC, Fernando Sánchez Costa, i la membre de la junta directiva de l'entitat, Sandra Tirado, han llegit un manifest en què han insistit: "la legalitat democràtica és la premissa bàsica de la convivència i la igualtat. Si algú intenta vulnerar-de nou, ens tindrà al davant".









"Tornarem a mobilitzar-amb tota la contundència, les vegades que faci falta, per recordar que Catalunya no és un parc temàtic dels separatistes ni un joc per fantasies anarco-burgeses, sinó que és una societat madura i plural on han d'imperar els valors constitucionals de llibertat, igualtat, respecte mutu i imperi de la llei", ha defensat.





L'entitat ha reivindicat la manifestació contra la independència del 8 d'octubre de 2017, que ha qualificat com una "data fonamental i fundacional", ja que considera que va ser l'inici de l'apoderament dels catalans constitucionalistes a Catalunya.





Considera que aquest dia "la Catalunya silenciosa i silenciada emergir com a subjecte polític ferm", i ha afirmat que són la majoria social a Catalunya i que en aquesta mobilització es van adonar que no estaven sols.





"Vam trencar el silenci i vam canviar la història. Va ser un dia d'alliberament interior per a milions de catalans, que portaven dècades vivint una espècie de reclusió i silenciament de la seva identitat i de les seves reivindicacions", ha subratllat.





SÁNCHEZ COSTA





Abans de llegir el manifest, Sánchez Costa ha destacat que aquest acte és simbòlic per commemorar aquesta manifestació, però que deixaran de fer actes simbòlics i passaran a la mobilització "si l'independentisme decideix passar a la insurrecció, si torna la tardor de 2017".





"Nosaltres tornarem a ser aquí. No a nivell de símbols, sinó a nivell de mobilització i de onada imparable. Fem un record però també un avís que estarem sempre plantant cara a aquells que volen fer com si Catalunya fos el seu 'masia'" , ha agregat.





En l'acte han participat diverses entitats constitucionalistes que van participar en la manifestació del 8 d'octubre de 2017, i també han assistit el vicepresident segon del Parlament, Joan Garcia (Cs); la secretària tercera de la Mesa de la Cambra, Laura Vílchez (Cs), i el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (Acvot), José Vargas, entre d'altres.