La presidenta del Tribunal de Comptes, María José de la Font, ha alertat de la "insuficient" fiscalització del sector públic local, ja que un de cada quatre ens es nega a presentar els seus balanços davant la institució.





En el seu últim balanç anual, el Tribunal recorda que el sector públic local és més nombrós en entitats que l'estatal i l'autonòmic, ja que engloba un conjunt proper a les 11.600 entitats (excloses les del País Basc i Navarra), i en canvi és el que presenta un major nivell d'incompliment de les exigències de rendició de comptes.





Segons detalla, en 2018 només 7.034 entitats locals, el que suposa el 61% del total, van arribar a retre comptes en el termini que els corresponia, un percentatge similar al de l'exercici anterior. Però, a més, el passat exercici va acabar amb un 25% d'entitats locals sense sotmetre les seves dades a fiscalització, ja que només van arribar a presentar els seus balanços 8.731 entitats (el 75% del total).









PERCENTATGE "INSUFICIENT"





"De la rendició de comptes relatius a l'exercici 2017 per les entitats del sector públic, que va tenir lloc en l'exercici 2018, es constata la necessitat de seguir treballant en la seva millora, especialment en el sector públic local, on encara resulta insuficient", assenyala María José de la Fuente en el balanç de l'exercici 2018.





Segons la seva opinió, "la rendició (de comptes) no només constitueix una obligació legal, sinó un deure bàsic dels responsables públics per a fer efectiva la necessària transparència de la gestió i possibilitar el control i l'exigència de responsabilitats, constituint la seva omissió un important dèficit democràtic".





De la Fuente també destaca la tasca de la Secció d'Enjudiciament del Tribunal, que pot exigir responsabilitat econòmica a aquelles persones que s'ocupen de gestionar o administrar béns o fons públics si la seva gestió ha provocat danys sobre el patrimoni públic.





Aquesta funció, que és competència exclusiva de la institució, també s'exerceix sobre aquelles persones o entitats, públiques o privades, que reben subvencions, crèdits, avals o altres ajudes procedents del sector públic.





Segons la presidenta, "els resultats de la tasca de recuperació de fons públics menystinguts han arribat a un volum significatiu, tant pel que fa a les actes de liquidació provisional com a les condemnes per responsabilitat comptable".





En concret, l'any passat la Secció d'Enjudiciament va dictar condemnes per responsabilitat comptable per import de 64.670.000 d'euros que, quan s'executin, permetran que aquests diners es reintegri a l'erari públic. De l'esmentada quantitat, 60.840.000 corresponen a sentències en primera instància, 3.780.000 en segona i 44.799 euros a actuacions de sobreseïment per reintegrament.





LES FASES DE L'ENJUDICIAMENT





A més, el tribunal ha aixecat actes de liquidació per un total de 12.480.000 d'euros, dels quals 9.570.000 corresponen al principal i 2,90 milions a interessos legals, segons el balanç de 2018.





Després de la detecció d'indicis de presumptes responsabilitats comptables, durant 2018 la Secció d'Enjudiciament va tramitar un total de 287 diligències preliminars, de les quals gairebé la meitat (133), el 46,3%, van sorgir d'informes de fiscalització aprovats pel mateix tribunal.





La resta tenen el seu origen en informes dels òrgans de control extern de comunitats autònomes (58), d'informes d'altres institucions públiques (57), de comunicacions d'accions públiques (25) i només 14 de denúncies de particulars.





Pel que fa a les 150 actuacions prèvies tramitades durant 2018 --de les quals quatre van ser devueltas--, gairebé la meitat (71) van afectar el sector públic local, 48 a l'autonòmic i 27 a l'estatal. Com a conseqüència de les mateixes es van iniciar 171 procediments de responsabilitat comptable.