L'exministre d'Interior assenyala a Roures com a artífex d'una trama per fer-lo caure

L'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz considera que el magnat de la comunicació Jaume Roures va ser el "primer ariet" d'una "complexa estratègia" per enfonsar la seva figura pública arran de la 'Operació Catalunya'.





Aquestes paraules es troben en les memòries de l'exministre, titulades 'Cada dia té el seu afany' (Edicions Península), on Fernández Díaz realitza un particular venjança amb el fundador de Mediapro. L'exministre assenyala que Roures va intentar vincular-ho amb les "clavegueres de l'Estat" a través d'un documental produït per la seva empresa i que "va ser emès repetides vegades i sempre en horari de màxima audiència per TV3".









"Per als meus detractors, havia de quedar acreditat que existia una 'Operació Catalunya', l'objecte seria denigrar i incriminar, fins i tot imputar, l'independentisme català des de les anomenades 'clavegueres de l'Estat'. He de dir que tal contraooperació la van executar amb una professionalitat que seria admirable si no fos abans detestable. Una professionalitat que, en tot cas, no la fa veraç", assegura en el llibre.





QUI VA FILTRAR LES GRAVACIONS?





L'exministre afegeix que va ser Eugenio Pino qui "va donar" les cintes al comissari principal Marcel·lí Martin-Blas -qui en aquell moment era el cap de la Unitat d'Assumptes Interns de la Policia-perquè "fes la transcripció i l'anàlisi amb finalitat operativa "i explica que no sap" per què tortuositats "els enregistraments van arribar a Públic, el diari que les va donar a conèixer en vigílies dels comicis generals de juny de 2016. Aquí el ministre torna a veure l'ombra allargada de Roures.





"Després d'aquelles dues converses, jo em vaig oblidar del tema. He d'esmentar també que, si hagués tingut alguna preocupació al respecte, d'entrada ja no s'haguessin produït els enregistraments [que en una altra part del llibre es reafirma en què van ser manipulades], però, en tot cas, d'haver existit, hauria ordenat que les cintes màster me les donessin a mi", revela en el llibre.