Sánchez avança que no pensa canviar cap dels "ministres durs" del Govern

El cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, ha avançat com serà el seu futur gabinet en cas que aconsegueixi revalidar la seva posició després de les eleccions del 10-N. I la principal sorpresa és que Sánchez es planteja un gabinet continuista respecte al de l'actual legislatura.





Sánchez no es planteja canviar a cap dels ministres claus de l'Executiu: ni a la titular d'Economia, Nadia Calviño --la candidatura per presidir l'FMI va fracassar a l'agost--; ni la d'Hisenda; Maria Jesús Montero; la de Defensa, Margarita Robles; ni el de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, com a membres del seu Govern.





"En definitiva hem fet un govern obert, amb molts perfils independents i perfils tècnics, que està responent bé", ha argumentat en una entrevista a Telecinco.





No obstant això, Sánchez no ha revelat qui serà el nou ministre d'Exteriors, després del trasllat de Borrell a la política comunitària, ni quin serà el paper de Carmen Calvo, ja que s'especula que el seu càrrec de vicepresidenta podria perillar en la nova legislatura.





Pel que fa a la resta de ministres que no ha esmentat, Sánchez ironitzat que podia citar a tots. "Estic molt content amb tots i totes, estic content amb tenir el govern amb més dones del món", ha defensat.









SOSTRE DE DESPESA AL DESEMBRE I PRESSUPOST AL GENER





Pedro Sánchez també ha anunciat que aquest diumenge proposarà a la resta de partits un pla per "vèncer el bloqueig" polític, que consisteix en que es comprometin amb la formació d'un nou Govern al mes de desembre.





Sánchez ha proposat suspendre les vacances parlamentàries perquè els mesos de desembre i gener siguin hàbils en les Corts amb l'objectiu que el nou Govern pugui presentar un sostre de despesa "a principis de gener", com a pas previ per comptar amb uns nous pressupostos aprovats "com més aviat".





El líder socialista ha assegurat no haver dit "mai que no a compartir el poder", però ha considerat que el líder de Podem, Pablo Iglesias, té una forma "curiosa de buscar aliats" dient només coses "negatives" del PSOE i votant fins en quatre ocasions en contra d'un Govern progressista.