Rivera: "Mai he tingut afecció a la meva butaca"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha assegurat aquest dimecres que ara està centrat en la campanya electoral i no pensa en el seu futur com a líder del partit en el cas de patir un revés a les urnes el 10 de novembre. "Mai he tingut afecció a la meva butaca", ha afirmat, recordant que ja va treballar fora de la política com a advocat.









"Jo vinc de la societat civil. Tinc professió, tinc feina i tindré feina fora de la política i tindré la meva professió", ha declarat en una entrevista a Telemadrid. Al seu parer, la política ha de ser "una vocació temporal" a la vida, no una professió.





Segons ha indicat, no està a favor de continuar liderant el partit "a qualsevol preu": "Això és de covards, de mediocres". Així ha contestat quan li han preguntat si la seva intenció és seguir com a president independentment dels resultats que obtingui Ciutadans a les eleccions generals.





En la seva opinió, el seu cas és diferent al d'altres que porten "tota la vida" en política i "no han treballat mai". "Mai he tingut afecció a la meva butaca perquè vinc de treballar fora de la política i no necessito estar en política per viure ni per menjar", ha manifestat.





Sobre la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, Rivera ha destacat que "l'intel·ligent és envoltar-se de gent bona i vàlida" com ella i que junts formen un "tàndem", sense aclarir si li semblaria bona idea que en un futur li rellevés al capdavant de la formació taronja.





"Jo també sóc molt fan d'Inés, per això és la número dos i la número u (a la candidatura al Congrés) per Barcelona", ha indicat, afegint que a ell mai li ha fet por envoltar-se de persones amb "talent".





A més, considera que la presència d'Arrimadas a Ciutadans és un "incentiu" perquè la gent els voti. "No només veure m en un govern ja Inés Arrimadas", sinó "a molta altra gent vàlida de la societat civil", ha apuntat.