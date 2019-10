Joan Pera serà 'El pare de la núvia' al Teatre Condal

Joan Pera és un as segur en qualsevol programació perquè el veterà actor posseeix el secret de fer feliç el públic amb la sàvia administració de la seva vis còmica. Per aquest motiu el Grup Focus va pensar en ell per protagonitzar una comèdia, gènere que domina com pocs, al teatre Comdal. I d'aquesta manera serà 'El pare de la núvia', una obra caracteritzada per dos peculiaritats que ja gairebé havíem oblidat. La primera, que és un treball 'd'encàrrec', com aquells que les empreses feien abans als autors pensant en un intèrpret concret (moltes vegades, el mateix director i empresari de la companyia). I la segona, que té dos actes! separats per un entreacte, durada que en aquests temps de textos de noranta minuts resulta excepcional. Suposarà un alleujament per a l'ambigú, que habitualment només té oportunitat de animar-se una mica abans de l'inici de la funció.









Joel Joan i Hèctor Claramut, destinataris de l'encàrrec, diuen que el van rebre amb única condició, la de respectar el títol que hem citat com a eix sobre el qual havia de girar la comèdia. A partir d'aquí van fer un embolic familiar basat en el descobriment que el pare i la mare de dos joves enamorats que van a contraure matrimoni havien estat anteriorment amants, per la qual cosa pot passar que els contraents siguin germans. Aquest argument ens va portar immediatament a la memòria una famosíssima història real, la de la marquesa de Llanzol amb el ministre Serrano Súñer, un escàndol a l'Espanya dels anys quaranta, que Nieves Herrero va convertir en novel·la fa tres anys amb el títol de 'Lo que escondían sus ojos' i Telecinco en sèrie de televisió, fets dels quals Joan i Claramunt van assegurar que no tenien la menor notícia d'aquest fet. Velay!





La història autèntica va ser una veritable tragèdia que va ocasionar irreparables seqüeles en la protagonista femenina de l'endimoniada relació amorosa. Ara bé, 'El pare de la núvia' és una comèdia i cal suposar que el tractament que li han donat els autors tindrà un to molt diferent en el desenvolupament de l'acció dramàtica i en el desenllaç. Com a més Joan Pera és un valuosíssim col·laborador de qualsevol autor per la seva infinita capacitat d'enriquir els textos que li encomanen amb enginyoses "botifarres", cal presumir que 'El pare de la núvia' serà una comèdia divertida.





Pera va explicar, a més, que aquesta obra suposa el feliç retrobament amb Maife Gil, una altra de les grans actrius del nostre teatre, amb qui havia compartit escenari quan tots dos eren joves. Per totes les raons exposades, i per la notícia que va comentar Daniel Anglès, director del teatre Condal, de l'excel·lent venda anticipada d'entrades que està tenint aquesta obra, hi va haver, després de la presentació, jocunda celebració amb pastís, naturalment de noces!