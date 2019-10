Més País, el partit d'Íñigo Errejón, ha recaptat 63.900 euros en microcrèdits des que aquest dimarts, fa tres dies, llancés la campanya per recaptar en una primera fase fins a 600.000 euros. En aquest mateix període de temps, en Podem, van aconseguir recaptar 638.700 €, deu vegades més que el partit de Errejón.





Tant Podem com Més País busquen finançar la campanya electoral a través de microcrèdits, un sistema de finançament que els permet no dependre de crèdits bancaris. "Per desbloquejar Espanya i posar les necessitats de la gent per davant de les sigles. Ens financem només amb tu. Ni bancs, ni multimilionaris: milers de voluntats", escrivia el líder de Més País en el seu compte de Twitter res més a llançar la recaptació el passat dimarts.





Aquest sistema de finançament a través de microcrèdits ciutadans permet recaptar diners abans de la campanya i tornar-lo posteriorment un cop la formació rebi les subvencions electorals corresponents, i ha estat utilitzada des dels inicis tant en el partit morat com a Més Madrid.









De fet, el dijous de la setmana passada es coneixia que les xifres de recaptació dels d'Iglesias havien batut "rècord" en aquesta nova fase de la repetició electoral. Des Podem apuntaven que en només vuit dies van aconseguir un milió d'euros gràcies a aquests microcrèdits. Per aconseguir la mateixa quantitat, en les generals d'abril van necessitar 23 dies.





DONACIONS A MÉS PAÍS





Però els de Errejón compten a més amb una segona via de finançament a través de donacions privades. Fonts de Més País assenyalen que estan obertes des de finals de setembre, tot i que encara no s'han conegut dades de quant han pogut recaptar amb aquest mètode.





En el formulari que el donant ha d'omplir per realitzar la col·laboració amb Més País, els de Errejón ofereixen la possibilitat que la donació sigui mensual o única, i recalquen en les condicions que es considerarà com a "aportació privada" acord amb el que disposa l' article 8 de la Llei Orgànica sobre Finançament dels Partits Polítics.





Si bé és la primera vegada que els de Errejón concorren a les generals, la formació no és nova en aquest tipus de fórmules atès que Més Madrid va llançar ja en la campanya de les autonòmiques i municipals de maig una campanya de microcrèdits. Unes aportacions que fins a la data no han pogut tornar ja que encara no han rebut les quantitats derivades de les subvencions electorals.





Més enllà de les xifres que les dues formacions recaptin per afrontar les despeses de la campanya electoral, tant des Podem com des Més País aposten per l'austeritat per a la carrera cap a les urnes. I més quan en comptes de dues setmanes, en aquesta ocasió durarà només vuit dies.