La Generalitat prohibirà fumar en cotxes i estadis

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha explicat que prohibiran fumar a vehicles privats i espais esportius a l'aire lliure amb la nova llei catalana d'addiccions, que preveuen que aprovi el Parlament al llarg del 2020.









"El cotxe és un habitacle molt petit, i aquí aquesta demostradíssim que la concentració de fum no és perjudicial, no, el següent", i aquesta concentració de nicotina és superior a la que hi havia a bars i discoteques abans que es prohibís.





"La llei que tenim ara és molt antiga. La societat canvia molt, i les lleis s'han d'adaptar", ha reflexionat, i ha dit que inclourà els cigarrets electrònics, que són una altra forma de fumar i que és igual de perjudicial, per el que cal equiparar al tabac convencional.





Ha indicat que "segurament" la prohibició en vehicles serà a través de sancions, però que treballen amb el Servei Català de Trànsit (SCT) per veure la forma, però ha considerat que el simple fet de parlar-ja produirà un efecte i hi haurà persones que deixin de fer-ho.





Vergés ha defensat en una entrevista a Rac1 que està havent-hi debat públic sobre aquest tema i que veu a molta gent a favor, i ha relatat que treballen en aquesta llei encara no ha concretat en què trimestre s'aprovarà, en dependre del temps de tramitació en el Parlament: "Crec que aquesta llei tirarà endavant sense molts problemes".





Ha vist necessària la mesura davant els "espantosos" dades actuals sobre tabaquisme, amb 10.000 morts anuals atribuïbles al tabac, amb un repunt actual dels fumadors.





Preguntada per si s'hauria de prohibir el tabac en general, ha dit: "Jo sóc antiprohibicionista. Per a mi, la norma general no ha de ser prohibir i tenir aquesta actitud paternalista cap a la societat del que pots fer i el que no pots fer, però sí regular".