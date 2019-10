Errejón proposa una setmana laboral de només quatre dies

El líder de Més País, Íñigo Errejón, ha presentat aquest divendres 11 d'octubre la seva 'Acord Verd per a Espanya' que conté el nucli de les polítiques de transició ecològica del seu programa electoral i que aposta per la reducció de la setmana laboral a quatre dies (32 hores) i el vot a partir dels 16 anys.



En l'acte polític de presentació de l'aposta verda dels de Errejón, ha desgranat alguna de les mesures que contempla el seu programa i ha recalcat que han fet el pas en aquesta repetició electoral "perquè l'urgent tingui prioritat per sobre dels partits".









"Els partits van decidir a l'estiu que Espanya podia esperar. Però l'emergència climàtica no pot esperar. És més important l'emergència climàtica que els càlculs dels partits", ha explicat en l'acte en què ha estat acompanyat per gran part dels dirigents Més Madrid.



En aquest 'Acord Verd per a Espanya', que preveu una inversió mitjana d'entre 6.000 i 8.000 milions d'euros a l'any per a la transformació del país, aposten pel foment de l'autoconsum d'energia, per una llei de Canvi Climàtic que contempli una reducció del 55% de les emissions en 2030, una administració pública completament renovable, l'electrificació de la flota pública o un calendari de tancament de les centrals nuclears, entre d'altres.



A això sumen a crear una Defensoria de les generacions futures, fomentar el teletreball, impulsar l'economia circular, limitar els vols peninsulars apostant pel tren o aconseguir el 'residu zero' per a 2030 i el tancament d'incineradores per a aquest mateix any.



Per al candidat per Madrid a la Presidència del Govern de Més País, la millor possibilitat de reconstruir "un país arrasat per la desigualtat i la precarietat" i en què hi ha enfrontament entre territoris, és "aprofitar el repte que suposa el canvi climàtic" per emprendre una transició ecològica basada en la justícia social.













NO DISCUTIR SOBRE EL PASSAT





En aquest sentit, i després d'assenyalar que l'únic que no veu el canvi climàtic és Vox, "la qual cosa és bon senyal", ha recriminat que en vigílies de la Festa Nacional del 12 d'Octubre hi hagi qui vulgui "discutir sobre el passat" i sobre si s'ha de exhumar o no al dictador Francisco Franco.



Davant d'això, Errejón, que ha deixat clar que el dictador ha de ser traslladat perquè les seves restes descansin al costat dels de la seva família, ha afegit que desitgen que no es discuteixi sobre dictadors i sobre el passat "en clau nostàlgica" i si sobre el futur.



Per això, ha reclamat que les formacions polítiques no incloguin l'emergència climàtica en els seus programes com el que dóna "una capa de pintura", i ha demanat que s'abordi des de la serietat. "Si és una urgència, no hi pot haver res més important que construir un Govern ja" perquè abordi aquesta transició.





COMPTAR AMB LA INVERSIÓ PRIVADA PER A LA TRANSICIÓ





Durant la seva intervenció, el candidat ha desgranat algunes de les seves mesures, i ha assenyalat que per dur-les a terme es necessitarà una gran inversió que pot aconseguir gràcies a una fiscalitat més justa, gràcies als fons de la Unió Europea i a la inversió privada, a la qual no renunciarien.



Assenyala que aquesta transformació del país, s'ha de notar també en el públic, que ha d'apostar pel comerç de proximitat i per invertir en projectes empresarials que siguin punters en aquest nou mercat verd, com el de les bateries de liti.



A més, Errejón ha assenyalat que els avenços en productivitat, que permeten major efectivitat en menor temps, han de traslladar-se als horaris laborals de manera que la societat pugui beneficiar. Assenyala que amb la reducció de la setmana laboral a quatre dies, es guanya en salut, s'estalvia en transport i s'augmenta la productivitat. "Que els avenços en productivitat no es converteixin en precarietat sinó en vides més agradables", ha afegit.



A més, Errejón ha assenyalat que ja que el canvi climàtic afectarà sobretot a les generacions que estan per arribar, i atès que els joves han donat exemple de responsabilitat, s'ha de rebaixar l'edat de vot a Espanya als 16 anys.



Al costat Errejón han participat la regidora de Més Madrid, Inés Sabanés, el diputat Héctor Tejero, la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica del Govern Valencià, Mireia Mollà, i la candidata per Sevilla Esperança Gómez.





MIG MILIÓ D'OCUPACIONS VERDS A L'ANY





Tejero, que ha estat responsable de la redacció de la part verda del programa de Més País juntament amb Sabanés, ha assenyalat que aquest repte climàtic pot ser la "palanca perfecta" per avançar més en igualtat de gènere ja que per exemple la reducció de setmana laboral pot fomentar la conciliació.



Ha destacat a més que la transició necessitarà de molta ocupació, i ha xifrat la generació en mig milió de nous contractes a l'any durant una dècada. Indica que aquests llocs de treball verds ajudaran a reduir la bretxa de gènere ja que no es deixi ningú enrere en regions que es vegin afectades per exemple per la descarbonització.