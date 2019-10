Calviño apunta que Catalunya hagués tingut "un major rendiment econòmic" si no fos pel procés

La ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, ha assegurat que "ningú veu ara un risc de crisi ni en l'euro ni a Espanya", i que la situació actual és molt diferent de la de 2008, perquè no hi ha la vulnerabilitat d'aquest moment, ha dit.









En una entrevista aquest diumenge a La Vanguardia, la ministra ha afirmat que a Brussel·les no li han transmès "cap preocupació per la falta de govern" a Espanya, encara que ha reconegut que l'estabilitat afavoreix el creixement econòmic.





"Catalunya hagués tingut un major rendiment econòmic si no haguéssim tingut en els últims anys la situació de tensió social i d'incertesa jurídica i política" pel procés independentista, ha opinat Calviño.





També ha sostingut que l'escenari mundial és cada vegada més complex, per la qual cosa s'han d'unir forces i construir sobre aquesta unió per fer front als reptes: "Com espanyola, no m'entenc sense Catalunya", ha destacat.





Preguntada per una possible pujada d'impostos, Calviño ha criticat les receptes que prometen que baixant els impostos augmenta la recaptació, ja que creu que "xoquen amb la racionalitat i la realitat".





"Hem de fugir d'aquells partits polítics l'única recepta de política econòmica és baixar impostos dient que així es resolen tots els problemes de forma miraculosa", ha defensat la ministra, que ha assegurat que un govern responsable ha de assegurar-se tenir una estructura fiscal sòlida i justa, i el més progressiva possible.