Aquestes són les reaccions dels condemnats per sedició

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha assegurat aquest dilluns que contestarà a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O amb "reincidència".





"La resposta a la sentència, reincidència. #HoTornaremaFer. Amnistia, Democràcia i Autodeterminació", ha expressat Cuixart en un apunt a Twitter després que el Tribunal Suprem li hagi condemnat a 9 anys de presó.









El Tribunal Suprem ha imposat penes de 13 anys per Oriol Junqueras i 12 anys per als exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa per sedició i malversació; Joaquim Forn i Josep Rull són condemnats a 10 anys i mig de presó per sedició i pel mateix delicte es condemna a Carme Forcadell a 11 anys i mig de presó, mentre que Jordi Sánchez (ANC) i Cuixart han estat condemnats a 9 anys de presó.









L'expresident de l'ANC i cap de llista de JxCat a les eleccions generals, Jordi Sànchez, ha defensat que nou anys de presó "no acabaran" amb el seu optimisme, després de conèixer-se aquest dilluns la sentència als líders independentistes.





"Catalunya serà independent si persistim. Manifestem sense por, avancem decidits des de la no violència cap a la llibertat", ha exposat en una publicació en Twitter.





Sànchez, que ha estat condemnat per un delicte de sedició, ha agraït a la gent per no defallir: "Guanyarem!".





ORIOL JUNQUERAS





L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha considerat que la sentència vol acabar amb un moviment polític i democràtic i ha considerat que els poders de l'Estat "exerceixen la venjança perquè no entenen de justícia, de política ni de processos democràtics".





En una carta a la militància després de conèixer la sentència, ha subratllat que la sentència vol "destrossar vides, escapçar partits i lideratges, parar i acabar amb un moviment polític i democràtic i silenciar a tot un poble que es vol expressar en les urnes".





Ha afegit que l'Estat demostra que "la unitat del Regne d'Espanya està per sobre de qualsevol cosa, fins i tot, de la reputació internacional i, probablement, de la supervivència del seu propi Estat".





Per a ell, "no hi ha una altra opció que construir un nou Estat per a fugir d'aquest que persegueix demòcrates, prohibeix votar i protestar i empresona per idees polítiques", i ha dit que la independència es converteix més que mai en una necessitat.





Junqueras ha afirmat que la presó, "per dura i injusta que sigui, és només una etapa més en el camí per a aconseguir la llibertat", i ha subratllat que la sentència no fa més que reafirmar-lo en les seves conviccions democràtiques i republicanes.





En la carta, en què recorda l'afusellament del president Lluís Companys i el franquisme, ha remarcat que "volen tornar a acabar amb una generació sencera de catalans disposats a decidir el futur del seu país, decidits a lluitar per a guanyar la llibertat definitiva".





"Oblidem-nos de venjances, omplim-nos d'esperança en aquestes hores difícils i convertim la injustícia en energia, en coratge i en força democràtica", ha remarcat.





Ha assegurat davant els que els mou la voluntat de fer mal i la venjança: "Tornarem i tornarem més forts. Som la generació que hem nascut per a guanyar. Som la llavor de totes les victòries. No tingueu dubte, tornarem i guanyarem".













El exconseller d'Acció Exterior de la Generalitat Raül Romeva ha assegurat que la condemna els "determinarà encara més en la lluita pels drets col·lectius".





"Aquesta presó injusta és una eina política que, combinada amb la fermesa de la ciutadania, ens determinarà encara més en aquesta lluita pels drets col·lectius", ha sostingut.





Romeva ha dit que cap sentència canviarà les aspiracions polítiques de milions de ciutadans, i ha recalcat: "No deixarem d'insistir, d'anar, d'aprendre", i ha afegit que tenen clar que el camí i que estan dempeus, combatius i dignes.





L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha criticat la sentència als dirigents que van impulsar l'1-O que la condemna a 11 anys i mig: "La injustícia s'ha consumat".





En un tuit ha assegurat: "El lliure debat parlamentari no és delicte, és un dret exercir-lo i un deure defensar-lo".





"No ens cansarem de dir-ho allà on calgui. Avui la democràcia viu un dia fosc, però ni en moment així el derrotisme ens ha de vèncer. Ens en sortirem!", ha remarcat.









L'exconseller d'Interior de la Generalitat Joaquim Forn, ha dit: "No defallim. Visqui Catalunya lliure!". "Gràcies pel vostre suport. Gràcies perquè sabem que sempre esteu".









L'exconseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat Josep Rull ha assegurat que el Suprem els ha condemnat perquè ha jutjat les idees i no els fets.





"Si haguessin jutjat els fets, ens haurien absolt. Com han jutjat les idees, ens han condemnat. Condemnant-nos han condemnat als 2,5 milions de catalans que van votar el #1O en un dels exercicis més extraordinaris de democràcia que ha viscut Europa en el segle XXI. Ens mantindrem... poble", ha sostingut.









El exconseller Santi Vila ha considerat "desproporcionades" les penes imposades pel Tribunal Suprem als líders independentistes, per la qual cosa considera que haurien de revisar-se, i ha urgit a treballar per la reconciliació al més aviat possible.





"Són terribles i molt dures les penes de presó. Desproporcionades amb els fets que van ocórrer. Espero que la política, tant a Madrid com a Barcelona, tingui el sentit d'Estat necessari per a treure'ns d'aquest forat i acabar amb aquest dolor collectiu", ha dit Vila en declaracions a Rac1.





Ha afirmat que ni el Codi Penal ni els tribunals eren els instruments per a trobar solucions al conflicte: "No ens ho mereixem. Som una societat massa moderna i avançada per a viure aquesta situació tan impròpia del segle XXI".





Ha lamentat que la proximitat a les eleccions generals no és l'escenari més adequat perquè "en campanya tothom sobreactuarà una mica", però ha considerat que una vegada se celebrin els comicis és molt important treballar per la reconciliació.





"És molt important que hagi sentit d'Estat, responsabilitat i que ens conjurem per a posar fi a aquest dolor col·lectiu que molta gent viu traumàticament, en carn pròpia", ha sostingut.





La exconsellera de la Generalitat Meritxell Borràs ha sostingut que la sentència "és evident que no facilita les coses", després que el Tribunal Suprem hagi condemnat a penes de presó de nou i 13 anys als dirigents independentistes empresonats.





Ha assegurat que ha conegut la sentència pels mitjans de comunicació i que no pel canal oficial del tribunal fins més tard, cosa que creu que "no és el sistema de funcionament d'un Estat seriós".





El TS l'ha condemnat a ella per delicte de desobediència -i no per delicte continuat de "contumaç desatenció" als mandats del Tribunal Constitucional- com ha fet amb els també exconsellers Carles Mundó i Santi Vila, als qui ha imposat una multa i inhabilitació.





Borràs ha assegurat que el preocupa poc la seva sentència i molt la presó per als seus companys, i ha dit que suposa que presentarà un recurs, alguna cosa que deuen aborden amb l'advocada, encara que no és la seva primera preocupació, ha insistit.