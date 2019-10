El Suprem creu la versió de Trapero sobre l'advertència de risc de xocs l'1 d'octubre

El Tribunal Suprem dóna total credibilitat a la versió que van aportar els comandaments dels Mossos d'Esquadra, inclòs el major Josep Lluís Trapero, durant el judici del procés quan van explicar que havien advertit fins a dues vegades el Govern de Carles Puigdemont del risc de xocs violents durant el referèndum il·legal l'1 d'octubre de 2017.









"El 28 de setembre de 2017, els màxims responsables policials del Cos de Mossos d'Esquadra, a instància pròpia, es van reunir amb el president de la Generalitat de Catalunya, el seu vicepresident, l'acusat Oriol Junqueras, i el conseller d'Interior, Joaquim Forn. Aquesta reunió tenia com a finalitat posar de manifest el problema de seguretat ciutadana que podria plantejar-se l'1 d'octubre, a causa de la gran quantitat de col·lectius mobilitzats en aquelles dates. Van proposar expressament la suspensió de la votació del dia 1 d'octubre", explica tribunal en la seva sentència.





Malgrat conèixer les instruccions contingudes en la interlocutòria de 27 de setembre de 2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i els mandats del Tribunal Constitucional, se'ls va transmetre la decisió de seguir endavant amb el referèndum. Això va donar lloc a l'advertència de Josep Lluís Trapero de la possible concurrència a la votació de dos milions de persones, amb el risc subsegüent greus incidents entre agents policials i ciutadans", afegeix.





Aquesta mateixa versió va ser oferta tant per Trapero com pels comandaments dels Mossos Ferran López, Joan Carles Molinero, Manel Castellví i Emili Quevedo durant les seves llargues compareixences com a testimonis en el judici. Alguns han apuntat que Puigdemont va arribar a dir en la reunió que "d'ocórrer alguna desgràcia es faria la Declaració Unilateral d'Independència".





Les advertències dels comandaments policials "van ser gràficament descrites pel senyor Trapero en el judici oral, quan parlava de la trobada de pocs milers de funcionaris policials amb dos milions de ciutadans, xifra que llavors es preveia com de possible concurrència, tots ells disposats a no desistir de la seva il·lusionat obstinació a construir una inviable república independent", subratlla la sentència.





El major Trapero va declarar durant diverses hores al Suprem acompanyat de la seva advocada, ja que ell està acusat de rebel·lió a l'Audiència Nacional per la seva actuació en la tardor de 2017, en un judici que està assenyalat per al pròxim 20 de gener.





El major s'enfronta a 11 anys de presó per un delicte de rebel·lió, el mateix del que estan acusats els comandaments polítics dels Mossos César Puig i Pere Soler, mentre que per la intendent Teresa Laplana es demanen quatre anys de presó per un delicte de sedició. Per a la Fiscalia, la policia autonòmica es va posicionar "al servei de l'organització i dels fins independentistes", per al que va dur a terme "funcions impròpies d'un cos policial".