Aragonès: "Si ningú es va rendir" després de l'afusellament de Companys "tampoc ho farem ara"

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat aquest dimarts que el Govern no defallirà per aconseguir llibertats i drets a Catalunya, com considera que tampoc ho va fer la societat catalana després de l'afusellament de l'expresident Lluís Companys: "Si en unes circumstàncies molt més difícils ningú es va rendir, nosaltres tampoc ho farem ara".









Ho ha dit en declaracions després de participar en la tradicional ofrena del Govern a l'expresident de la Generalitat Lluís Companys per l'aniversari del seu afusellament, el dia després que el Tribunal Suprem hagi condemnat als presos sobiranistes a penes d'entre 9 i 13 anys de presó.





"Avui estem aquí un any més per recordar al president Companys. Però aquest no és un any més", ha lamentat, i ha comparat l'assassinat de Companys amb la situació dels presos sobiranistes.





Considera que Companys va ser l'únic president escollit democràticament que va ser afusellat durant el període de la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial, i que ara a Catalunya hi ha "el primer govern democràtic de la UE condemnat a presó".





Ha reivindicat que durant el franquisme la societat catalana va resistir en una situació més complexa que l'actual i que ara el Govern segueix compromès en la defensa dels drets civils i les llibertats: "Que avui el record de Companys ens estimuli per seguir treballant per a un marc de drets i llibertats per a tothom. Un país lliure".





TORRA DEMANA A L'ESTAT QUE RECONEGUI EL CRIM





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit aquest divendres al Govern que faci "una declaració d'Estat que reconegui el crim d'Estat que va cometre" contra l'expresident de la Generalitat Lluís Companys, al 79 aniversari del seu afusellament.

















"Avui vull exigir una vegada més al Govern que faci justícia amb els crims del franquisme", ha dit en declaracions als periodistes després de l'ofrena floral a la tomba de Companys, acompanyat amb la resta de membres de l'Executiu català.





De Companys, ha recordat les seves lluites, els seus combats, la seva victòries i els seus compromisos, i ha tingut un record també per als "immolats per les llibertats de Catalunya: tots aquells que van ser afusellats per la causa de la llibertat".





Ha tingut un record per a les últimes cartes que va escriure Companys abans de ser afusellat, concretament la que li va escriure a la seva dona en què deia "no admetis duels, ni ploris; aixeca el cap".





"Em sembla que és un missatge que transcendeix aquest moment i que avui més que mai tornarem a sentir amb tota la força que Companys volia traslladar la seva dona", ha dit en relació a la sentència del Tribunal Suprem que condemna a entre nou i 13 anys als impulsors de l'1-O que es va fer pública dilluns.





Ha assegurat que Catalunya viu un moment difícil en un Estat que "utilitza la repressió com a diàleg, que va sentenciar 12 persones per haver exercit el seu compromís polític amb un mandat democràtic".





Ha reiterat que el judici ha estat polític: "Amb una sentència que ha estat de venjança i amb l'objectiu clar de criminalitzar l'independentisme, i que el poble de Catalunya abandoni la lluita democràtica".





El president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat aquest dimarts que els catalans han d'encarar aquesta nova etapa, després de la sentència del Tribunal Suprem als líders independentistes, "no només amb el lament i la resistència, sinó amb una proposta de futur basada en la llibertat, l'amnistia i el referèndum".





Així ho ha dit Torrent en declaracions als mitjans en l'ofrena floral a l'expresident Lluís Companys: "Avui, com fa 79 anys, els seus ideals encara ens mouen".





Ha lamentat que la sentència intenta condemnar drets fonamentals, la democràcia, el dret d'expressió i de manifestació, "a més del dret d'un poble a decidir lliurement el seu futur".





"És una sentència injusta i injustificable que ha generat un sentiment de ràbia i rebuig", ha sostingut, i ha afegit que la ciutadania viu aquests moments amb indignació.





Ha explicat que Companys va viure l'època fosca del franquisme, i la societat també encara moments durs actualment: "Però ho fem amb l'esperança de seguir caminant".