Futbolistes i independentistes amb negocis d'èxit a Espanya

Els posicionaments de Pep Guardiola, Gerard Piqué o Xavi Hernández sobre el conflicte a Catalunya són ben coneguts. Tots ells, jugadors i exjugadors del FC Barcelona s'han mostrat clarament a favor del referèndum il·legal quan no obertament independentista i tots ells han trigat poc a criticar la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici de l'Procés.













Els posicionaments són més que legítims però es contradiuen amb la voluntat de fer negocis pel món, el que implica, també, Espanya. Pep Guardiola, per exemple, des que va ser nomenat director del Manchester City es va associar amb el director tècnic del club anglès per muntar el seu restaurant, El Tast, especialitzat en cuina catalana. És clar que també té una agència publicitària, Schedule SL, que si bé és radicada a Sabadell fa negocis i té contactes amb empreses d'àmbit espanyol. I sense cap problema.





Gerard Piqué, que encara segueix sent jugador i capità del FC Barcelona, s'ha mostrat clarament partidari del dret a decidir i ha assistit a les marxes del 11-S, ha lamentat la situació dels polítics presos i ara la sentència. Però no té problemes a portar la Copa Davis, de la qual ara és encarregat a Madrid, per exemple, això sense comptar amb la resta de participacions que té en empreses d'alimentació, ulleres de sol, immobiliàries, eSports i fins i tot de begudes isotòniques. Allà no es queixa dels diners que li entra d'aquesta Espanya i que l'ha ajudat a acumular un patrimoni que supera els 76 milions d'euros.





El més polèmic és Xavi Hernández que critica la sentència judicial i la democràcia espanyola mentre s'ha anat a jugar i ara a entrenar un equip a un emirat Àrab com Qatar on les llibertats brillen per la seva absència.