El comerç de Barcelona veu amb "preocupació màxima" com "els violents radicals s'apoderen del carrer"

El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha destacat aquest dimarts la "preocupació màxima" del sector davant els esdeveniments violents a la ciutat després de conèixer la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem als líders del procés independentista a Catalunya.









"Els violents, radicals i delinqüents s'estan apoderant dels carrers de la nostra ciutat", ha destacat en declaracions a Catalunyapress.





En la seva opinió, la preocupació dels comerciants és "enorme" davant "unes reaccions que no podem titllar de manifestacions, sinó que suposen violència sense cap tipus de justificació i que té el qualificatiu de intolerables".





"No poden tenir cap excusa ni motivació per empara que justifiqui el que estem veient aquests dies a la nostra ciutat", ha assenyalat en relació a la crema de contenidors ahir a la nit a l'Eixample i la presa de carrers i places.





Pallarols ha confiat que aquests episodis cessin perquè el cost que té per als establiments és pràcticament el d'un dia tancat: "Estem parlant d'un funcionament molt deficient de l'economia de la ciutat i del comerç en concret".





Fins al moment, el Gremi de Restauració de Barcelona no compta amb dades de pèrdues de les botigues perquè és aviat per fer un balanç, però Pallarols ha destacat que el sector es troba "debilitat".





El portaveu del Gremi ha recordat que, davant els disturbis entre manifestants i policies, els ciutadans de Barcelona i els turistes se'n van a casa o a l'hotel, i el consum queda molt minvat.





"No necessitem de l'octubre que s'està vivint a Barcelona. No necessitem una tardor calenta, sinó estabilitat. Ni els independentistes ni els no independentistes volen que la ciutat no funcioni", ha afegit.





Per això, Pallarols ha fet una crida a la calma ia la responsabilitat especialment a les administracions, juntament amb la "condemna absoluta dels delinqüents que protagonitzen aquests actes".





D'altra banda, ha destacat el paper dels Mossos d'Esquadra i dels cossos policials de l'Estat per "mantenir l'ordre i contenir els radicals violents". "Són funcionaris públics que s'estan deixant la pell per mantenir l'ordre i la seguretat pública", ha afegit Pallarols.





FOMENT DEL TREBALL





Foment del Treball ha advertit aquest dimecres del "risc" dels incidents que van tenir lloc aquest dimarts a Barcelona, en resposta a la sentència del judici del 1-O, per a l'activitat econòmica i la convivència pacífica de la ciutadania.





En un comunicat, la patronal ha afirmat que suposa una "extrema contradicció" encoratjar des de la Generalitat les mobilitzacions, les protestes i l'ocupació d'infraestructures estratègiques quan és la mateixa administració catalana qui té el deure de preservar la seguretat ciutadana i el normal funcionament dels serveis públics.





"Entenem que és urgent i necessari corregir aquesta anomalia i que els seus màxims responsables rectifiquin des del més escrupolós respecte a la legalitat", ha assenyalat la patronal, que ha condemnat la violència