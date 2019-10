Societat Civil Catalana convoca una manifestació el diumenge 27

L'associació Societat Civil Catalana (SCC) ha convocat una manifestació el diumenge 27 d'octubre sota el lema 'Stop Procés' en una marxa que ha definit com cívica, apartidista i transversal que vol "posar en marxa una onada tranquil·la i serena per reconstruir Catalunya".









En una atenció als mitjans a la plaça Sant Jaume de Barcelona, el president de (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha explicat que convoquen a "tots els catalans i als amics de la resta d'Espanya a sortir al carrer" contra el que veuen com un 'tsunami' de confrontació.









Ha demanat als partits polítics "amb sentit d'Espanya i de la Constitució que estiguin units a hores d'ara, que tinguin sentit d'Estat".





Convoquen la concentració perquè diuen estar "fins al capdamunt del procés i per demanar que s'obrin horitzons de futur, de reconciliació, d'esperança i de convivència", i a preguntes dels periodistes ha dit que respecten i acaten la sentència del judici de l'1- O.





Sánchez Costa ha expressat la seva enorme preocupació per les protestes dels últims dies i "la seva escàndol i la seva vergonya democràtica perquè el president de la Generalitat -Quim Torra- no hagi sortit a defensar la convivència, no hagi condemnat rotundament els actes de vandalisme" que considera que s'han fet.





"Si el senyor Torra no sap o no pot exercir com a president de la Generalitat, i prefereix estar al capdavant d'un CDR, ja que deixi la presidència i que convoqui eleccions com més aviat millor", ha afirmat.