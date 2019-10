Calvo avisa que el Govern central actuarà si es practica qualsevol il·legalitat

La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, ha assegurat avui que la condemna que va realitzar al caient de la mitjanit d'ahir el president de la Generalitat, Joaquim Torra, va ser "a ròssec i sense convicció" i li ha avisat que si traspassa les línies marcades pel Tribunal Constitucional, que ja li ha advertit de conseqüències penals, el Govern actuarà.





El president de la Generalitat es va resistir al llarg de tot el dia d'ahir a fer una condemna dels actes violents que s'estan produint en les protestes contra la sentència del Procés. De fet, es va negar a respondre fins a en tres ocasions quan va ser preguntat pels periodistes. Va ser a última hora de la nit, prop de les dotze, quan va realitzar una declaració afirmant que aquests actes no els representen.





Segons l'opinió de la vicepresidenta, en una entrevista a Antena 3, aquesta condemna es produeix "a rastres, sense convicció cap, obviant l'extraordinària tasca que fan els cossos de seguretat especialment dels Mossos".





Per Calvo, l'actitud de Torra no està a l'altura del càrrec que ocupa, ni de la seva responsabilitat. La vicepresidenta també s'ha pronunciat sobre les informacions que han aparegut avui que el president de la Generalitat va intentar que dimitís el conseller català d'Interior, Miquel Buch, o el Comandament dels Mossos, Eduard Sallent.





En aquest sentit, Calvo ha defensat la tasca que han realitzat els dos: "tant el conseller com Sallent estan fent una feina extraordinària", ha dit i ha insistit que estan demostrant una professionalitat "altíssima, aguantant una situació molt complicada, en coordinació de els Mossos".









TORRA ESTÀ AL LLOC DE L'ACTIVISTA





Per això, després de ser preguntada pels intents de Torra que tots dos responsables de seguretat dimitissin, la vicepresidenta ha insistit que aquesta actuació "està molt lluny del que correspon a un president de Catalunya, que hauria d'estar en el primer nivell de la seguretat" i en lloc d'això,"està en el d'activista".





"Crida poderosament l'atenció aquesta falta que no està a nivell del càrrec públic que ocupa", ha exclamat al respecte.





Per això, ha recordat al president català ia la Mesa del Parlament l'advertència que els ha realitzat el Tribunal Constitucional que si traspassen la línia que els han marcat "automàticament entrarien en un delicte" i ha deixat clar que si això passa "el govern reaccionarà". Pel que ha mostrat la seva esperança que no la traspassin en la compareixença que està tenint avui Torra a la Cambra Legislativa catalana, on podria abordar una resolució contra la sentència del Procés.





EL FET D'ESTAR EN FUNCIONS NO MINVA LA CAPACITAT DEL GOVERN





"Immediatament que aquesta línia es traspassi, el govern respon. Estem mantenint la calma, però tots els escenaris estan previstos", ha emfatitzat la vicepresidenta, que també ha llançat l'advertiment que el fet que el Govern estigui en funcions "no minva la capacitat que té per reaccionar a qualsevol cosa en qualsevol moment".





Pel que fa a la petició que va realitzar ahir el líder del PP, Pablo Casado, que el Govern apliqui la Llei de Seguretat Nacional, Carmen Calvo ha deixat clar que "no hi ha motius" per fer-ho perquè la coordinació que preveu la Llei entre les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat s'està produint "per la voluntat ferma dels Mossos, inclosos el seu responsable, el Conseller i el Ministre Marlaska".





Ha recordat, en aquest sentit, que porten temps treballant en aquesta coordinació i que no és improvisada. Això sí, ha passat a l'atac i deixat anar a Casado que va ser el Govern de Rajoy el que hauria d'haver aplicat la Llei de Seguretat Nacional quan aquesta coordinació amb els Mossos no es va produir, l'1-O de 2017, el dia del referèndum il·legal d'independència: "Efectivament aquí sí havia d'haver operat la Llei de Seguretat Nacional".





La vicepresidenta també ha destacat la reunió d'avui del Comitè de Seguretat que es reunirà presidit per Pedro Sánchez, però ha precisat que fa dies que reunint-se i mantenint informat puntualment tant al president com a ella mateixa.





I ha rebutjat les crítiques dels líders de PP i Ciutadans, que apunten que veuen a Sánchez excessivament tranquil per la situació que s'està produint. En aquest sentit, Calvo ha considerat "una sort" que el president en funcions "no perdi els nervis mai i menys en aquests moments".





"Em sorprèn que algú pensi que anàvem a perdre els nervis, sabíem el que anava a passar", ha exclamat apuntant que és possible que això sigui el que busqui l'oposició i ha qualificat de "miop" l'actitud de Casado i de Rivera a als quals ha acusat de dir que són la lleial oposició però no exercir-lo de veritat. "No perdrem la calma, ja l'està perdent força gent com perquè la perdem nosaltres", ha tancat.