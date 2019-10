Valls demana la dimissió de Torra i insinua que vol ser candidat a la Generalitat

El líder de Bcn Canvi, Manuel Valls, ha demanat la dimissió del president de la Generalitat, Quim Torra, pels altercats a Catalunya després de conèixer-se la sentència pel judici de l'1-O, i ha obert la porta a ser candidat a la Generalitat.









En una roda de premsa aquest dijous, ha reclamat convocar eleccions a la Generalitat, aplicar la Llei de Seguretat Nacional, "estar preparat" per a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la unió dels partits constitucionalistes.





Preguntat per la premsa sobre si preveu presentar candidatura, Valls ha recordat que encara no hi ha eleccions convocades: "Ja veurem, encara no hi ha eleccions. Volem ser útils i veurem quina serà la millor manera de ser útils".





Ha instat Torra i els partits i entitats sobiranistes a desconvocar les marxes, vagues i manifestacions previstes: "Si no ho fan, ells seran els responsables del que pugui succeir", ha advertit.





També ha assegurat que ANC i Òmnium Cultural no són organitzacions pacifistes, i ha dit que "estan creant odi i estan en l'origen dels actes violents", i creu que els independentistes estan en un carreró sense sortida, segons ell.





COLAU I MAS





Ha acusat l'expresident de la Generalitat Artur Mas de sotmetre el Govern a "la voluntat dels antisistema perquè per sobre de tot estava l'ànsia del nacionalisme" i que des de llavors l'estratègia ha estat amagar-se darrere de la gent, segons ell.





Així mateix, ha criticat la gestió de l'alcaldessa, Ada Colau: "Ella mateixa ha de sentir desbordada. Perquè la seva desaparició pública mentre la ciutat cremava és desistiment de funcions i negació de l'evidència".