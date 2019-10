Aguirre declara davant el jutge de la Púnica per la caixa B del PP de Madrid

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre declara aquest divendres a l'Audiència Nacional investigada pel presumpte finançament irregular del PP madrileny que ella presidia a través de la trama Púnica de corrupció.









Aguirre està imputada des de principis de setembre en aquesta peça separada de la macrocausa que investiga una presumpta caixa B del partit que s'hauria nodrit de fons desviats de les arques públiques per a contractes per serveis inexistents i utilitzats per finançar les campanyes electorals autonòmiques de 2007 i 2011 i les generals de 2008.





La Fiscalia Anticorrupció sosté que va existir "un pla a través del qual alts càrrecs de l'Administració autonòmica madrilenya podrien haver-se fet amb diners públics per satisfer necessitats del partit, electorals o no, i enriquir a algun dels consellers i alts directius dels ens públics".





D'acord a l'acte d'imputació del jutge Manuel García Castellón, "el pla s'hauria forjat indiciàriament entre la presidenta de la Comunitat de Madrid i els seus consellers de confiança Ignacio González, Francisco Granados i Alberto López Viejo en connivència amb Horacio Mercado", les empreses dels quals havien d'actuar com a "vehicle de transvasament de fons" dels contractes de publicitat que li donaven les conselleries. Aquestes al seu torn, obligaven les grans adjudicatàries a destinar l'1% del pressupost a publicitat "com a forma de desviar" els diners.





En el cas d'Aguirre, se li imputen delictes continuats de suborn, malversació de cabals públics, falsificació de documents, frau, tràfic d'influències, prevaricació i falsedat electoral, ja que hi ha "indicis racionals de criminalitat" que apunten que ella "podria haver assegurat el control de les partides de publicitat, promoció, divulgació i anuncis de les adjudicacions de qualsevol Conselleria al més alt nivell del Govern Regional "imposant que tot passés per la vicepresidència d'Ignacio González i "amb intervenció en les decisions sobre quina empresa havia de ser l'adjudicatària".





"Esperanza Aguirre era la presidenta del PP de Madrid i candidata en els comicis del 2007 i 2011 i estava autoritzada en els comptes de funcionament del partit. El seu càrrec de presidenta del PP de Madrid, lloc de màxima responsabilitat en el partit, la feia coneixedora i partícip de les decisions que es prenien en el si del mateix i li permetia estar al corrent de la procedència dels fons que finançaven les despeses electorals ja que destinacions s'aplicaven", diu García Castellón.





Així, se l'interroga per la presumpta utilització de la fundació Fundescam per al desviament de fons públics, una cosa "presumiblement coneguda per Aguirre durant el llarg període en què va ser presidenta i patrona de l'esmentada fundació i cotitular dels comptes bancaris", així com per les despeses que es van efectuar en les esmentades convocatòries electorals ja que per la seva dimensió, "resultava totalment impossible de quiratar als costos legalment autoritzables, cosa que era fàcilment perceptible".