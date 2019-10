Jutgesses i Jutges per la Democràcia reclamen augmentar les pensions

La Comissió Social de Jutgesses i Jutges per la Democràcia ha fet seves les demandes dels jubilats que dimarts van omplir la plaça del Sol de Madrid per reclamar unes pensions justes.













"Les reformes del sistema de Seguretat Social dutes a terme per la Llei 27/11, d'1 agost i la Llei 23/2013, de 23 de desembre, han ocasionat un greu deteriorament del sistema públic de pensions que garanteix la nostra Constitució (art. 41 CE)", asseguren els magistrats.





Argumenten que les pensions estan sotmeses "a un règim de revaloració que comporta una innegable pèrdua del seu poder adquisitiu", quan l'article 50 de la Constitució subratlla que 'els poders públics garantiran, mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat'.





Al·ludeix també al fet que la Seguretat Social és un Dret Humà reconegut en la Declaració Universal de Drets Humans (art.22), el Conveni 102 de l'Organització Internacional del Treball (OIT), el Pacte Internacional dels Drets Econòmics Socials i Culturals ( art.9) o la Carta Social Europea (art.12).





"La realitat denunciada pels pensionistes és preocupant, no només per ells i elles, sinó per a les generacions futures. La pensió mitjana a Espanya en 2019 és de 993,11 euros. Les dones són les més perjudicades en la precarietat de les pensions, seva pensió mitjana és de 790,56 euros, enfront dels 1.210,29 euros dels homes. La quantia de les pensions mínimes de jubilació i viduïtat és de 677,40 euros mensuals. La majoria de pensions de viduïtat, les cobren les dones", assegura Jutgesses i Jutges per la Democràcia en un comunicat.





Per això, reclama al Congrés i al Govern que compleixi amb els mandats internacionals i constitucionals i que atenguin les "justes reivindicacions dels pensionistes" amb la finalitat d'assegurar unes pensions dignes i suficients.