La Junta Electoral ordena suspendre la campanya 'Espanya, casa de tots'

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat suspendre la campanya institucional "Spain Everybody's Land" (Espanya, la casa de tots) llançada pel Govern per contrarestar les acusacions dels independentistes per la sentència del 'procés'. L'organisme arbitral conclou que aquests anuncis "trenquen" el deure de neutralitat que s'exigeix als poders públics en període electoral.





La campanya, en la qual havien participat bona part dels ministres, havia estat denunciada per Junts per Catalunya i ERC recordant que la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) obliga a la neutralitat dels poders públics en període electoral i limita al mínim les campanyes de publicitat institucional.





Precisament aquestes limitacions del període electoral van motivar a l'abril la multa que la JEC va imposar al president de la Generalitat, Quim Torra, per penjar en els llaços grocs i cartells en favor dels líders sobiranistes a la presó.





En la resolució, la JEC admet que el vídeo del Govern "vulnera l'article 50.2 de la LOREG, en tant que amb el mateix es produeix un resultat publicitari elogiós i electoralment favorable per a una part dels candidats, la qual cosa provoca la patrimonialització de la campanya en benefici d'una de les formacions polítiques contendents, amb la consegüent fallida del principi d'igualtat, al mateix temps que es trenca el principi de neutralitat que han de respectar els poders públics durant tot el període electoral".









NO ÉS EL CONTINGUT, SINÓ LA SEVA CONTRACTACIÓ





Segons la seva opinió, el vídeo "transmet una imatge favorable d'Espanya a traslladar a la comunitat nacional i internacional l'elevat nivell de la seva democràcia, el lliure exercici dels drets humans al nostre país i el pluralisme i prosperitat de la societat espanyola", però el problema no és el seu contingut, sinó el fet que el Govern hagi posat en marxa una campanya institucional, pagada amb recursos públics, estant en període electoral.





I a més, subratlla, donant el protagonisme als ministres del Govern en funcions, que alhora són candidats a les eleccions generals del 10 de novembre o destacats líders d'una de les formacions polítiques que es presenta als comicis, el PSOE, "raons per les quals clarament està afectat el principi d'igualtat en l'exercici del dret de sufragi passiu".





La JEC indica així mateix que el vídeo del Govern no dóna cap explicació que justifiqui l'exclusió d'altres protagonistes de la vida política i social, "de manera que el missatge positiu de la realitat espanyola s'associa fàcilment al partit polític que sustenta al Govern".





"No s'aclareixen les raons per les quals no es va concedir aquest protagonisme a altres persones que no fossin líders polítics del partit que dóna suport al Govern, ni candidats a les pròximes eleccions generals, el que determina una major incidència en aquest principi", abunda.





DESCARTA UN EXPEDIENT SANCIONADOR





Per tot això, l'organisme arbitral accepta parcialment els recursos i ordena la "suspensió temporal de la difusió del vídeo denunciat durant el període que resta de procés electoral". El que no accepta és la pretensió de JxCat d'obrir a més un expedient sancionador al Govern, al·legant que no procedeix.





L'acord de la JEC és ferma en via administrativa i ja només es pot recórrer davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem, del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos des de la notificació.





Després de conèixer la decisió, el cap de llista d'JxCat, Laura Borràs, ha mostrat la seva satisfacció a les xarxes socials pel fet que la JEC els doni la raó. "El Govern estava de campanya", subratlla.





Junts ja havia assenyalat en el seu recurs que la campanya del Govern és "electoralista i partidista" i que vulnera els principis d'objectivitat i transparència en processos electorals.