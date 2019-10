Europa dóna el seu suport a la primera vacuna contra la ebola

El Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP, per la seva sigles en anglès) de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha recomanat l'aprovació de 'Ervebo' a la Unió Europea, que es convertiria així en la primera vacuna per a persones majors de 18 anys en risc d'infecció pel virus de l'ebola.





Aquesta immunització ha estat provada en aproximadament 16.000 persones involucrades en diversos estudis clínics a l'Àfrica, Europa i Estats Units, on s'ha demostrat que és segura, immunogènica (capaç de fer que el sistema immune respongui al virus) i efectiva contra la variant zaire del virus de l'ebola que va circular a l'Àfrica Occidental entre 2014 i 2016.





En l'actual brot d'ebola que assola la República Democràtica del Congo (RDC), la vacuna s'està utilitzant baix ús compassiu per protegir les persones amb major risc d'infecció, com els professionals sanitaris, o les persones que han estat en contacte amb pacients infectats. Les dades preliminars suggereixen que està sent eficaç després de l'administració d'una sola dosi.









"L'autorització condicional de la primera vacuna contra la ebola del món és un triomf per a la salut pública i un testimoni de la col·laboració sense precedents entre desenes d'experts de tot el món. El meu més profund agraïment als voluntaris dels estudis, als investigadors, als treballadors de la salut de Guinea, d'altres països i de la República Democràtica del Congo que s'han posat en perill per garantir que les persones estiguin protegides amb aquesta vacuna", ha celebrat el director general de l'Organització Mundial de la salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.





El desenvolupament clínic d'aquesta vacuna viva atenuada es va iniciar en resposta al brot d'ebola de 2014-2016 per part de la companyia farmacèutica MSD, en cooperació amb els ministeris de salut de països com Guinea i la República Democràtica del Congo, l'OMS, els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC, per les sigles en anglès), l'Agència de Salut Pública de Canadà, Metges sense Fronteres i altres.





"Aquest és un pas important per alleujar la càrrega d'aquesta malaltia mortal. La recomanació del CHMP és el resultat de molts anys d'esforços globals de col·laboració per trobar i desenvolupar nous medicaments i vacunes contra el ebola. Les autoritats de salut pública dels països afectats pel ebola necessiten medicaments segurs i eficaços per poder respondre eficaçment als brots i salvar vides", ha comentat el director executiu de l'EMA, Guido Rasi.





ENCARA NO ARRIBARÀ A REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO





No obstant això, l'autorització de comercialització de la vacuna a Europa és de moment condicional, ja que en els propers mesos es presentarà més informació relacionada amb el procés de fabricació. D'aquesta manera, el dictamen adoptat pel CHMP és un pas intermedi en el camí de 'Ervebo' cap arribar als pacients. La seva recomanació s'enviarà ara a la Comissió Europea perquè adopti una decisió sobre la seva autorització a escala comunitària.





Aquest anunci no tindrà un efecte immediat en la forma en què s'accedeix a la vacuna o s'administra a la República Democràtica del Congo, ja que encara no s'ha concedit la llicència, i les dosis autoritzades estaran disponibles "a mitjans de 2020", segons l'OMS. La vacuna seguirà utilitzant-se en el país sota un protocol de recerca (ús compassiu) i amb l'estratègia de vacunació en anell.





En l'actual brot de ebola en RDC, més de 236.000 persones han estat vacunades amb 'Evrebo' donades per MSD a l'OMS, inclosos més de 60.000 treballadors sanitaris i de primera línia a la República Democràtica del Congo i a Uganda, Sudan, Rwanda i Burundi. "Aquesta vacuna ja ha salvat moltes vides en l'actual brot de Ébola, i la decisió del regulador europeu l'ajudarà a salvar moltes més. Estic orgullós del paper que ha exercit l'OMS, des del suport a la investigació fins a la realització de l'assaig en Guinea al 2015", ha postil·lat el director general de l'OMS.





Les taxes de mortalitat en pacients que han contret la malaltia han variat del 25 al 90 per cent en brots anteriors. El major brot fins a la data es va produir a l'Àfrica occidental en 2014-2016, amb més de 11.000 morts. L'actual a RDC ha mostrat taxes de letalitat d'aproximadament el 67 per cent. Més de 3.000 persones han estat infectades amb el virus Ebola durant el brot en curs, que va ser declarat emergència de salut pública d'interès internacional per l'OMS al juliol.