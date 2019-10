El Rei Felip VI ha dedicat aquest divendres bona part del seu discurs en els Premis Princesa d'Astúries a subratllar el paper constitucional de l'hereva de la Corona, que per primera vegada ha participat en la cerimònia, i ha evitat tota referència a la situació en Catalunya després de la sentència del 'procés'.





"L'obligació de servir Espanya i als espanyols ha de ser el major orgull i el màxim honor que puguis assolir. El teu deure serà actuar sempre amb l'ànim esperançat, amb coratge i amb valentia; creixent en responsabilitat, en bondat, i en exemplaritat" , li ha dit el Rei a la seva filla.





Aquesta ha estat la primera vegada que la Princesa Leonor, i la seva germana, la infanta Sofia, han assistit al lliurament dels Premis al Teatre Campoamor d'Oviedo. L'hereva de la Corona ha llegit el seu primer discurs en públic, en una cerimònia a la qual, segons el seu pare, tenia ganes d'anar des de feia temps. "Aquest dia ha arribat", l'ha dit.





Després de recordar la primera ocasió en què ell va participar, fa 38 anys, Felip VI li ha recordat a la seva filla que la seva presidència d'honor de la Fundació Princesa d'Astúries correspon al "compromís personal i institucional" que té amb Espanya com a hereva.









Un compromís, ha afegit, que haurà de "renovar permanentment amb dedicació, esperit de servei, lleialtat i responsabilitat", també amb "humilitat" i sent conscient de la seva "posició institucional, fent de la Corona dia a dia una referència de servei" a país perquè "això és el que d'ella esperen" els ciutadans.





Felip VI ha volgut que les seves paraules cap a la seva filla serveixin com "missatge de confiança" per tota la seva generació, especialment en un esdeveniment que el que fa és premiar la "exemplaritat", "el lliurament a les causes més nobles" i el "amor per la solidaritat i per la llibertat ".





Pel Rei, els premiats en successives edicions són autèntiques referències en un món d'incerteses. "Tenim el deure de guiar els seus passos", ha dit dels joves, "de deixar-los un món millor i d'ajudar-los a construir-lo" i "la responsabilitat de fomentar en ells l'esperit crític" i els valors de la cultura i l'humanisme.





Felip VI ha reconegut que la presència de les seves filles en la cerimònia converteix aquesta edició en un acte "carregat de simbolisme", pel vincle de la Corona amb una terra reflectit en un títol que ell mateix va portar "orgullós" com a hereu i pel significat d'uns guardons que "transcendeixen totes les fronteres i arriben a tots els racons del coneixement".





Com és habitual, el cap d'Estat ha tingut paraules per a tots els premiats. De la ciutat polonesa de Gdansk, premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia, ha destacat que és un "exemple de solidaritat, d'integració i de convivència pacífica", els habitants han transformat "amb grandesa d'esperit, tot el sofriment de la seva lluita i de la seva resistència a força i valor, en convivència pacífica i concòrdia ".









GDANSK, UN EXEMPLE





A la seva alcaldessa, Aleksandra Dulkiewicz, que ha recollit el premi, li ha transmès la seva admiració per la "vitalitat, civisme i unitat" de la ciutat, i com la seva "voluntat de reconciliació i el desig d'una vida lliure, serena i pacífica" són "un veritable exemple".





El Rei ha tingut elogis per al director teatral Peter Brook, Premi de les Arts, per la seva "convicció sobre el valor de l'art escènic, sobre els seus beneficis per a l'espectador, al qual sempre ha considerat l'únic i veritable protagonista".





I s'ha referit al Museu del Prado, Premi de Comunicació i Humanitats en el seu segon centenari, com a "part indissoluble de la història d'Espanya" i la seva herència cultural. El Rei ha tingut paraules d'agraïment per als seus actuals i passats responsables.





De les premiades premiades en Investigació Científica i Tècnica, la biòloga nord-americana Joanne Chory i la ecòloga argentina Sandra Myrna.





Díaz, ha destacat que posen en relleu "l'amenaçadora crisi climàtica" a la qual cal fer front "sense dilació", però partit que "encara hi ha esperança" gràcies a la ciència i a la investigació.





HUSTVEDT I LES "DONES OBLIDADES I RELEGADES"





L'obra de la premiada en la categoria de Lletres, Siri Hustved, ha portat al Rei a assenyalar com l'escriptora insisteix "en el fet que les dones no sempre troben el reconeixement que mereixen". "Basant-se en la seva pròpia experiència, afirma que en molts casos són oblidades i relegades simplement pel fet de ser-ho. Siri Hustvedt escriu i treballa perquè aquesta situació tan injusta canviï definitivament", ha destacat.





Per la igualtat i generant oportunitats per a les nenes treballa també la premiada en la categoria d'Esports, l'esquiadora nord-americana Lindsey Vonn, "paradigma no només de tot el que es pot aconseguir amb força de voluntat i amb determinació" sinó també de tot el positiu que aporta l'esport, ha apuntat Felip VI, que a més ha felicitat Vonn per la seva 35 aniversari.









IMMIGRACIÓ I INTEGRACIÓ





El premi de Ciències Socials, destinat al cubanoamericà Alejandro Portes, ha portat al Teatre Campoamor la immigració i la integració i convivència dels fills d'immigrants, perquè el sociòleg "explica com el procés d'integració porta a la construcció d'una societat millor".





"Ens anima saber que, per Ports, Espanya, país on ha liderat destacats equips d'investigació, és una referència per a la gestió d'aquesta emigració sostinguda, diversificada i ordenada, imprescindible en el món actual", ha assenyalat el Rei.





El premi de Cooperació Internacional ha estat per l'enginyer nord-americà Salman Khan i la seva plataforma educativa Khan Academy, que fa el coneixement accessible a milions de persones a tot el món, amb un mètode que es recolza "a la figura imprescindible dels mestres".





Ha estat la cerimònia número 38 d'aquests Premis i el Rei ha destacat que ells i la Fundació que els dóna nom han "acompanyat els espanyols" en l'esdevenir de la seva vida democràtica, donant "exemples admirable de cultura, d'humanisme i d'obertura al món "i també generant innombrables moments emotius i transcendents, com el d'aquest mateix divendres, amb la participació de les seves filles.