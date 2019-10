Maria Jesús Arnau, la discreta jutgessa que decidirà el tercer grau dels condemnats del 'procés'

Quan es va conèixer la sentència del 'procés', les defenses dels condemnats van deixar clar quin seria el seu següent moviment: aconseguir un tercer grau que s'alleugés substancialment la pena dels polítics presos. Per a això, els advocats sol·licitessin sense dilació el règim de semillibertat per als seus patrocinats i serà llavors quan la jutge María Jesús Arnau prendrà cartes en l'assumpte.





La togada, que des de l'any 2012 està al capdavant del Jutjat de Vigilància Penitenciària número 5 de Barcelona, és una professional que no sembla adscrita a cap família judicial i que ha anat ascendint en l'escalafó sense fer soroll.





No obstant això, en el passat el seu nom va saltar a la llum pública. Segons el setmanari 'El Triangle', tant ella com el seu marit, Ramon Serra Masip --un dels membres del Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya--, van formar part d'una llista d'investigats per l'agència de detectius Método 3.









La marxa d'Arnau, segons explica Vozpópuli, va començar al Jutjat de Primera Instància de Gavà (Barcelona), d'on va passar a ocupar el mateix càrrec en el número 3 de Vic a principis de 1996. Els seus posteriors destinacions van ser Reus i Barcelona, on va recalar al Jutjat de Primera Instància número 3.





Arnau haurà d'avaluar en els propers mesos les peticions de les juntes de tractament a l'hora d'aplicar un tercer grau als condemnats, una vegada que en la sentència es va descartar la petició de la Fiscalia que els reus complissin almenys la meitat de seva condemna a la presó.