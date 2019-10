Renfe augmenta els trens AVE davant l'arribada de competidors

Renfe competirà per explotar el major nombre de circulacions de trens en l'AVE a Barcelona i els altres dos corredors d'Alta Velocitat que al desembre de 2020 s'obren a la competència i a l'entrada d'altres operadors.









La companyia pública assegura que això suposarà prestar una oferta de 104 trens diaris en aquestes tres línies, un 20% superior a l'actual, segons ha detallat l'empresa.





Renfe ha aprovat en el seu consell d'administració la proposta de serveis que presentarà a Adif el proper 31 d'octubre, data límit amb què compten les empreses interessades en el entrar a l'AVE davant la seva liberalització per a remetre les seves peticions de capacitat de la xarxa.





La companyia pública que actualment ostenta el monopoli del transport de viatgers en tren plantejarà a Adif un "acord marc de màxims" per optar a la "totalitat" de l'anomenat paquet 'A'.





Es tracta del major dels tres paquets de diferent nombre de freqüències i serveis que Adif proposa per als tres principals corredors AVE, el que uneix Madrid i Barcelona, el que enllaça Madrid amb Sevilla i Màlaga, i l'AVE a Llevant.





El paquet 'A', que des del principi es va considerar com el 'reservat' per a Renfe, contempla la circulació diària de 104 trens per aquestes línies AVE. D'ells, 32 trens al dia corresponen al corredor a Barcelona, altres 32 al de Llevant i els 40 restants, al de Sevilla.





L'operadora pública assegura que amb la seva voluntat de quedar-se amb aquesta oferta busca "seguir sent l'operador que més serveis ofereixi als viatgers" i "mantenir la seva posició com a empresa de referència en el transport ferroviari a Espanya".





A més, la companyia que presideix Isaías Táboas considera que permetrà "optimitzar" la seva flota i "oferir al mercat millors oportunitats de viatge".





Renfe desenvolupa actualment un pla estratègic per a preparar-se davant aquesta obertura del mercat i pèrdua del monopoli. Entre altres mesures, el pla preveu el llançament d'AVE companyia de baix cost la propera Setmana Santa i l'aposta per la digitalització.





DOS COMPETIDORS





La companyia haurà d'afrontar a la fi de 2020 l'entrada de, almenys, dos competidors, els que es quedin amb els altres dos paquets de freqüències de trens que Adif proposa.





El segon d'aquests paquets, l'anomenat 'B' i de grandària mitjana, presenta una oferta de 16 trens diaris en cada un dels tres corredors, i el paquet petit, el 'C', suposa posar en circulació cinc trens diaris en cada un de les tres referides línies AVE.





Talgo, Ilsa (companyia de la família propietària d'Air Nostrum) i l'operadora pública francesa SNCF figuren entre les companyies que contemplen presentar també a Adif les seves sol·licituds de capacitat a la xarxa el proper 31 de desembre, és a dir, competir per algun d'aquests dos paquets de serveis.





Un cop rebi totes les sol·licituds, Adif preveu seleccionar el proper mes de desembre a les companyies que explotaran cada un dels tres paquets de servei. Atès que, amb tota probabilitat, Renfe es quedi amb el més gran, el procés permetrà així que al desembre de 2020 dos operadors privats comencin a competir amb la companyia pública a l'AVE.