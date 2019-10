Irene Lozano reuneix els cònsols de Barcelona

La secretària d'Estat d'Espanya Global, Irene Lozano, viatja dimecres a Barcelona per a una reunió amb els cònsols estrangers destinats a aquesta ciutat, una cita que serà continuació de la que va mantenir la setmana passada amb ambaixadors acreditats a Madrid.









Segons han informat fonts d'Espanya Global, la reunió serà a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Lozano estarà acompanyada per la subdirectora general de Cancelleria del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació Pilar Terrén i per la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.





Lozano va reunir dilluns passat, el mateix dia de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem, als ambaixadors acreditats a Madrid, no per valorar la sentència, segons va explicar llavors el seu departament, sinó per resoldre possibles dubtes i que els diplomàtics se sentin atesos i puguin transmetre informació fiable als seus governs.





Aquesta tasca continua ara amb els cònsols destinats a Barcelona, que són uns 90 entre diplomàtics i honoraris, i més en un context en què les imatges de les manifestacions i d'actes violents a la ciutat han dut a ambaixades i consolats estrangers a emetre avisos perquè els seus ciutadans tinguin precaució.





La setmana passada, el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, va convocar una reunió amb els cònsols destinats a Barcelona però posteriorment la va desconvocar. Algunes fonts diplomàtiques van vincular aquesta suspensió amb que la convocatòria havia tingut escàs èxit.





Els cònsols no tenen, en principi, atribucions polítiques, sinó que la seva missió és atendre els ciutadans del país al que representen en tasques fonamentalment administratives.





No obstant això, en els últims anys, la Generalitat ha tractat als cònsols destinats a Barcelona com si fossin un cos diplomàtic acreditat davant la institucions catalanes, a més de transmetre'ls la seva visió de la situació política i la seva aposta per la independència.