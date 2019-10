Les jugadores de la Lliga de futbol de primera, de vaga

Les jugadores de la Primera Iberdrola, la Primera Divisió del futbol femení espanyol, han anunciat aquest dimarts 22 d'octubre la convocatòria d'una vaga, sense data fixada encara, com a resposta a l'actual situació de bloqueig per part de l'Associació de Clubs (ACFF ) per a la signatura del primer Conveni col·lectiu del col·lectiu.













"Anem a la vaga", ha sentenciat la portaveu de les jugadores, la futbolista de l'Athletic Club Ainhoa Tirapu, flanquejada pel president de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo, i una àmplia representació de les més de 180 jugadores que van celebrar una Assemblea a l'hotel Eurostars Madrid Tower de Madrid.





L'AFE va citar aquest dimarts a les jugadores de la Primera Iberdrola per celebrar una assemblea informativa sobre el Conveni Col·lectiu i les mesures a adoptar per l'actual estat de bloqueig en les negociacions per a aquest històric document, sol·licitat des de fa molt temps pel futbol femení.





Les negociacions per a la posada en marxa d'aquest conveni van començar ja a finals del 2018, però després de més d'una desena de reunions, no s'ha arribat encara a un acord i finalment les futbolistes de Primera han optat per acudir a la vaga en senyal de protesta.





En aquest sentit, aquesta Assemblea va aprovar, amb un 93 per cent de suport, portar a terme "mobilitzacions" per part de les jugadores de la Primera Iberdrola per a "desbloquejar" el conveni col·lectiu després de 13 mesos "sense arribar a un acord".





Ainhoa Tirapu va confessar que una decisió "dura", però el que estan demanant les jugadores "són uns mínims". "És dur arribar a aquesta situació, però el que ens uneix és considerar unes condicions mínimes que les jugadores havien de tenir. Hem marcat unes línies vermelles, les hem rebaixat i entenem que el següent pas és aquest. Nosaltres estem aplanant el camí a les que vénen per darrere ", ha apuntat la portaveu.





David Aganzo va precisar que iniciaran el procés per a la convocatòria de vaga i va informar en quina jornada es convoca l'atur. "Portem més de 18 reunions amb l'Associació de Clubs. Hem tingut les nostres anades i vingudes, però les nostres companyes necessiten un Conveni d'Igualtat, digne, on es reconeguin el que fan en l'esport. Al segle XXI ens mereixem un respecte cap a la dona ", ha indicat.





Aganzo va destacar que les jugadores són "de Primera Divisió" i que tan sols reclamen uns drets essencials. "Aquestes futbolistes estan disputant Mundials i se'ns omple la boca. A nivell de la lliga estan millorant i han de tenir aquesta millora de drets com a treballadores \", va manifestar el president del sindicat.





No obstant això, la portaveu de les jugadores confien en "arribar a un acord en algun moment", però que havien de "adoptar mesures més dràstiques". "S'havien estancat la negociacions, és el moment del futbol femení i de lluitar per un futur millor per a la resta de companyes", ha destacat.





Entre els punts innegociables amb la patronal està la consideració de jugadores a temps complet, i no parcial com pretenen els clubs. "Vam marcar unes línies vermelles, però en el que no estem d'acord és la jornada parcial. Entenem que som futbolistes el cent per cent del nostre temps. Quan anem a entrenar som futbolistes i quan estem disponibles per al club per a esdeveniments. Tot i així demanàvem el 75 per cent de la jornada, però no hem arribat a un acord. Els clubs ens ofereixen el 50 per cent ", ha revelat.





La jugadora de l'Athletic va denunciar que moltes companyes porten molts anys jugant, però amb prou feines han cotitzat. "Quan parlem de jornada parcial no només parlem de diners, anem molt més enllà", ha subratllat Tirapu en nom de les jugadores de Primera.





Sobre la reunió prevista per al pròxim 6 de novembre convocada per la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Aganzo es va felicitar per la iniciativa. "En defensa de les nostres companyes estarem on se'ns convoqui. Però un conveni és una qüestió d'una patronal i sindicat. Necessitem una federació que aposti pel futbol femení, però el conveni és cosa de patronal i sindicat", va remarcar el president de l'AFE .