La Cambra de Barcelona veu desacceleració econòmica a Catalunya el 2019

La Cambra de Comerç de Barcelona ha revisat a la baixa les previsions de creixement de l'economia catalana per 2019, situant-les en l'1,9% per a aquest any i en el 1,7% el 2020, després que al juliol estimés una pujada per 2019 del 2,3%.









Així ho han explicat aquest dimecres en roda de premsa el president de la Cambra, Joan Canadell, i el director del Gabinet d'Estudis, Joan Ramon Rovira, que han sostingut que no es tracta d'un escenari d'empitjorament econòmic greu, sinó d'una "desacceleració ".





Rovira ha matisat que part d'aquesta revisió és "tècnica", ja que ha explicat que la institució realitza els seus càlculs amb altres previsions de l'economia espanyola influïdes per la revisió que realitza l'Institut Nacional d'Estadística (INE), de manera que només la meitat d'aquesta revisió seria atribuïble a la desacceleració.





"No ens hem de preocupar. No estem, de cap de les maneres, en una fase de recessió. Catalunya creix per sobre de la UE", ha assegurat Canadell.





Ha citat com a principals problemes les 'trumpbulències' -turbulències creades pel president nord-americà, Donald Trump-, el Brexit i la manca de pressupostos del Govern i de la Generalitat: "Malgrat això, estem creixent gairebé un 2% quan Europa creix la meitat. L'economia catalana és forta i està resistint prou bé ".





Segons la Cambra, l'economia catalana ha moderat el ritme de creixement des del 0,5% del segon trimestre al 0,4% del tercer, i es podria desaccelerar una dècima més en el quart trimestre, fins al 0,3%, si bé apunta que la situació ara és molt més incerta del que ho era fa unes setmanes.





PROTESTES A CATALUNYA





Preguntats per si aquesta revisió inclou l'impacte sobre l'economia de les protestes a Catalunya arran de la sentència de l'1-O, Rovira ha explicat que les estimacions de la Cambra es realitzen amb indicadors directes, com els de consum, habitatge, turisme i ocupació, i que elements com la inestabilitat política o les vagues es recullen si queden reflectits en aquests indicadors.





Segons Canadell, els disturbis de la setmana passada han tingut un impacte baix en el conjunt de l'economia catalana: "Per al sector del comerç i hoteler a Barcelona és molt alt, però en el conjunt del país no tindrà un impacte extraordinari".





"Aquesta setmana l'impacte no ha estat important. Una altra cosa és que la imatge del país hagi pogut ser danyada. És probable que sí", ha finalitzat.