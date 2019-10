Unes 40.000 persones viuen sense llar a Espanya

A Espanya hi ha unes 40.000 persones en situació de sense llar, de les quals al voltant d'un 16% són dones, un col·lectiu "invisibilitzat" que ha augmentat en els últims anys.













Per això, aquest any, les organitzacions promotores de la Campanya de les Persones Sense Llar -Caritas, Faciam, XAPSLL i besteBI- han volgut posar cara a aquestes persones que es veuen en situació de carrer i en concret posar-li rostre de dona.





Entre aquest 16% de dones sense llar a Espanya es troba Inma, que després de perdre als seus pares per malaltia i no poder pagar les factures de l'habitatge, es va trobar un dia amb que li havien ocupat la casa i canviat el pany.





Va haver de passar quatre mesos vivint al carrer, en ple hivern, dormint a terra alguns dies fins i tot sense cartrons que la aïllessin del sòl i, sobretot, passant "molta por".





Ara està en una pensió que li ha facilitat l'Ajuntament per un temps limitat però no vol ni pensar en la possibilitat de poder quedar-se de nou al carrer.





"És molt dur, es passa molt de fred i inseguretat. Dormir sola, sentir la por que et facin mal, et sents molt vulnerable. Jo intentava estar alerta tot el que podia però el cansament sempre et venç", recorda emocionada. Les organitzacions recorden que més de la meitat de dones al carrer pateixen tot tipus de violència.