Morales guanya les eleccions, però UE i els EUA demanen una segona volta a Bolívia

Els resultats oficials publicats el dijous 24 d'octubre indiquen que s'espera que el president bolivià Evo Morales sigui reelegit per al càrrec en la primera volta de les eleccions, però la Unió Europea, Estats Units, Brasil, Argentina i Colòmbia estan convocant a una segona volta.





Els resultats oficials del Tribunal Suprem Electoral de Bolívia, citats per 'AFP', indiquen que amb el 99,81 per cent dels vots comptats, Evo Morales va obtenir el 47,06 per cent dels vots, enfront del 36,52 per cent del seu principal rival, el candidat centrista i expresident bolivià Carlos Mesa.





El resultat assegura que Evo Morales pugui ara declarar guanyador en la primera volta per 10 punts percentuals, el que va fer en roda de premsa.





El sistema electoral bolivià atorga la victòria al candidat amb almenys el 50 per cent més un vot, o més del 40 per cent, però amb 10 punts d'avantatge sobre el segon. Si no arriben aquests percentatges, els dos més votats es disputen una segona volta.





Taula va advertir que no reconeixeria un resultat que exclou una segona volta contra Morales i va denunciar un "frau gegantí" per part de la comissió electoral a favor del president sortint, que es postulava per quart mandat consecutiu.





Per la seva banda, la Unió Europea ...









