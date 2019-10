Un de cada quatre embarassos en el món no són desitjats

Un nou estudi de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en 36 països ha revelat que fins a dos terços de les dones sexualment actives que volen retardar o limitar la maternitat no usen anticonceptius per por als efectes secundaris, els problemes de salut i la subestimació de la probabilitat de concepció. D'acord amb les dades de l'organisme internacional, aquesta situació va portar al fet que un de cada quatre embarassos fossin no desitjats.









La investigació de l'OMS va incloure 4.794 dones que van tenir un embaràs no desitjat després de deixar de fer servir anticonceptius. El 56 per cent de les dones que van quedar embarassades no van usar un mètode anticonceptiu en els 5 anys anteriors a la concepció. El 9,9 per cent de les dones que van tenir un embaràs no desitjat va indicar que l'últim mètode que havien utilitzat era tradicional (per exemple, l'Ogino o la 'marxa enrere'), el 31,2 per cent usava un mètode modern de curta durada (per exemple, píndoles i preservatius) i el 2,6 per cent anticonceptius reversibles de llarga durada (com DIU i implants).





Segons l'OMS, les seves troballes destaquen la necessitat d'adoptar un enfocament de presa de decisions compartida per seleccionar i utilitzar mètodes anticonceptius eficaços que s'ajustin millor a les necessitats i preferències de les dones; identificar quan les dones i les nenes estan preocupades pel mètode que estan utilitzant; o permetre que canviïn els mètodes moderns sense deixar d'estar protegides mitjançant un "assessorament eficaç" i el "respecte dels seus drets i la seva dignitat".





Els embarassos no desitjats segueixen sent un important problema de salut pública. A nivell mundial, 74 milions de dones que viuen en països d'ingressos baixos i mitjans tenen un embaràs d'aquest tipus cada any. Això condueix a 25 milions d'avortaments insegurs i 47.000 morts maternes cada any. L'OMS adverteix que poden donar lloc a una àmplia gamma de riscos per a la salut de la mare i el nen, com malnutrició, malalties, maltractament o abandonament, i fins i tot la mort.





Així, reivindiquen que els mètodes moderns d'anticoncepció tenen un "paper vital" en la prevenció dels embarassos no desitjats. Els estudis mostren que el 85 per cent de les dones que van deixar d'usar anticonceptius van quedar embarassades durant el primer any. Entre les dones que van experimentar un embaràs no desitjat que va conduir a un avortament, la meitat havia s'abandoni seus mètodes anticonceptius a causa de problemes relacionats amb l'ús del mètode, com ara problemes de salut, efectes secundaris o inconvenients de l'ús.