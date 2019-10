Augmenta un 27 per cent la petició de vot des de l'estranger

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) té ja comptabilitzades 223.872 peticions d'inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) per votar per correspondència en les eleccions del 10 de novembre, una xifra que suposa un increment de gairebé el 27% respecte a les xifres que va oferir a la campanya de les legislatives del 28 d'abril. És més, aquesta xifra provisional ja supera el total de peticions acceptades per als comicis de fa sis mesos, quan es van registrar 182.549.









La dada de les 223.872 sol·licituds no és encara definitiva, tot i que el termini de l'anomenat vot pregat va acabar el 19 d'octubre. En tot cas, aquesta xifra suposa un increment del 26,8% respecte a la de peticions provisionals que es van donar a l'abril, quan s'havien comptabilitzat 176.547 peticions.





Aquestes peticions també estan ja per sobre de les dues convocatòries anteriors. En concret, al desembre de 2015 es van explicar 151.061 sol·licituds de vot des de l'estranger, una xifra que va pujar a 155.165 davant la repetició de les eleccions que va tenir lloc al juny de 2016.





FRANÇA, ALEMANYA I REGNE UNIT





Bona part d'aquestes peticions d'espanyols inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) s'han cursat des de tres països de la Unió Europea: França (34.378 sol·licituds, enfront de les 27.562 d'abril), Alemanya (26.988, unes 5.000 més que fa sis mesos) i Regne Unit (25.840 gairebé 6.000 més), i darrere apareixen Argentina (17.809) i Estats Units (17.494).





Per províncies, les que presenten un major de sol·licituds de vot des de l'estranger són les més populoses: Madrid, amb 47.645 (gairebé 10.000 més que a l'abril) i Barcelona, 21.920 (unes 5.000 més), però també destaquen les xifres de La Corunya amb 10.269; Astúries, amb 9.729; València, amb 9.729, i Pontevedra, amb 8.628 peticions, el doble que a l'abril.