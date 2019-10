Calvo diu que el dret a l'autodeterminació "no existeix"

La vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, ha defensat aquest dissabte que l'executiu ja s'ha reunit amb el Govern de la Generalitat en diverses ocasions, però ha advertit: "Del que no parlarem és del dret a l'autodeterminació, perquè no existeix".









En declaracions abans d'un acte del PSC en record a la socialista Maria Dolors Renau, ha recordat que el Govern va celebrar un Consell de Ministres a Barcelona el 2018, ha dit que l'Executiu no ha desconnectat dels problemes de Catalunya, i ha afegit: "és clar que decidir i votar és democràtic. Però abans és democràtic votar amb les lleis a la mà".





En ser preguntada per les trucades del president de la Generalitat, Quim Torra, al president del Govern, Pedro Sánchez, ha respost que, tot i que insisteixi a parlar sobre l'autodeterminació, no ho faran "perquè això no existeix, ni en aquesta democràcia ni en cap".